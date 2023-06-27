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Коммерсантъ FM
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Узбекистан отрицает намерения поставить России военную технику

Минобороны Узбекистана не подтвердило, что на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России планировало поставить ей военную технику. Ведомство прокомментировало появившиеся в соцсетях ролики, на которых якобы была показана готовящаяся к отправке техника.

В департаменте информации и массовых коммуникаций министерства заявили, что на видео запечатлена техника, участвовавшая в Патриотическом фестивале, который прошел в марте в городе Чирчике. В ведомстве заверили, что информация о намерении поставить военную технику России является фейком и не соответствует действительности, сообщает интернет-издание Nuz.uz.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Президент Владимир Путин днем созвонился с несколькими коллегами, в том числе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, и рассказал ему о ситуации. Ее урегулировали к вечеру 24 июня: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен отправиться в Белоруссию. МИД Казахстана говорил, что Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ в подавлении мятежа.

Подробности — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер

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