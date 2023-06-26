МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ в подавлении мятежа

Россия не запрашивала помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сегодня, 26 июня, рассказал на брифинге представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает издание Nur.kz.

По словам господина Смадиярова, официально никакой помощи с российской стороны не запрашивалось. «Это (направление помощь.— ''Ъ'') только в рамках оговоренных этой организацией условий и правил» — так Айбек Смадияров ответил на вопрос, будет ли оказана помощь в рамках ОДКБ, если от Владимира Путина поступит такой запрос.

Ранее, 24 июня, пресс-служба президента Казахстана сообщала о телефонных переговорах Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Господин Токаев назвал происходящие события «внутренним делом России». Он отметил, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране».

В тот же день Владимир Путин созвонился также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главами стран, входящих в ОДКБ, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина.

О возможном участии ОДКБ в подавлении вооруженного мятежа высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, действия ОДКБ не понадобятся России, поскольку в ситуации с мятежом больше нужны правильные решения, а не ресурсы.

ОДКБ была создана на основании Договора о коллективной безопасности, заключенного в 1992 году главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. На данный момент организация объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Ключевой статьей договора является статья, согласно которой агрессия, направленная на одно из государств-участников, будет рассматриваться как агрессия против всех государств--участников договора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Полина Мотызлевская