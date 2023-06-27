США хотят роспуска ЧВК «Вагнер»

В США хотят, чтобы частная военная компания «Вагнер» перестала существовать, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он не подтвердил информацию американских СМИ, что Вашингтон отложил санкции против ЧВК.

«Мы хотели бы видеть, что "Вагнер" перестал существовать. <...> Мы бы, конечно, хотели, чтобы "Вагнер" был распущен и чтобы деятельность, которую "Вагнер" вел на Украине и по всему миру, прекратилась»,— сказал господин Миллер на брифинге. Его слова приведены на сайте Госдепартамента.

США в январе объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон в июне планировал ввести санкции против компании, но отложил решение из-за мятежа. Как утверждала газета, США не хотят введением санкций помочь президенту РФ Владимиру Путину. Господин Миллер не подтвердил информацию. Он отметил, что Госдепартамент никогда не комментирует сроки введение санкций и выбирает время, которое даст «максимальное воздействие».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Министры оценили «Вагнера»».

Леонид Уварчев