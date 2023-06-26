Владислав Cурков после мятежа Пригожина призвал перестать «играть в ЧВК»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью политтехнологу Алексею Чеснакову назвал частные военные компании заимствованием из западной практики, которое в российских реалиях считается «антиконституциональным». Так он прокомментировал инициативу урегулировать деятельность частных военных компаний в России после вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Сурков в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владислав Сурков в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«А зачем нам вообще нужны частные военные компании? Я, как известно, считаю российскую демократию суверенной. В этом подходе главное — не нужно слепо копировать чужие институты. Что-то нужно перенимать, а что-то — нет. Критически важно учитывать при построении политической системы особенности национальной культуры и психологии»,— сказал Владислав Сурков.

По его словам, легитимизация ЧВК как института может привести к появлению «вереницы энтузиастов», которые позднее предложат создать частную армию. Бывший помощник российского президента считает, что частный отряд противоречит «русской политической, управленческой и военной культуре».

«Если закон о ЧВК примут, то, как бы он ни был хорош и продуман, как бы там четко ни прописали, что ЧВК подчиняются армейскому командованию, являются частью армии и прочее, такой закон все равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую ''зону племен''»,— утверждает господин Сурков.

Он считает, что частные военные компании создавались «для участия в прокси-войнах», а Россия в них не нуждается, поскольку «открыто участвует в битве за Украину». «Не нужно нам этого. В наших вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК»,— заключил он.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям бойцов ЧВК «Вагнер» и объявил о «марше справедливости» на Москву. К утру 24 июня бойцы ЧВК взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру того же дня стало известно об уходе ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря.

На этом фоне возобновилась дискуссия о необходимости законодательно урегулировать деятельность ЧВК в России. В комитете Госдумы сообщали о подготовке соответствующего законопроекта, а в Совете федерации предложили запретить деятельность ЧВК на территории России. Сенатор Андрей Клишас посчитал отдельный закон о правовом статусе частных военных компаний неактуальным.

Подробности о мятеже ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лусине Баласян