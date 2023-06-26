В Совфеде заявили о необходимости законодательно запретить работу ЧВК внутри России

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что частные военные компании (ЧВК) должны работать исключительно за пределами России. По его мнению, на территории страны могут работать только добровольческие организации, предварительно заключившие контракты с Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Наверное, нужно прописать законодательно, что частные военные компании могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают интересам РФ, внутри страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны»,— рассказал господин Джабаров «РИА Новости».

По словам сенатора, когда ЧВК выполняют свои задачи на территории Африки или Сирии — «там понятно, они помогают». Владимир Джабаров считает, что всеми полномочиями в данной сфере в России должно располагать только Минобороны.

В начале июня Минобороны выпустило приказ, согласно которому все ЧВК, участвующие в военной операции на Украине, обязаны заключить контракт с оборонным ведомством. Минобороны говорило, что добровольческие организации подпишут контракты с ним до 1 июля.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Ранее господин Пригожин неоднократно заявлял об отказе подписывать контракт с Минобороны.

Ситуация с Евгением Пригожиным была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава ЧВК сообщил, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам господин Пригожин должен уехать в Белоруссию. Однако, по данным «Ъ», дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) в отношении Евгения Пригожина продолжает расследоваться.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Милена Костерева