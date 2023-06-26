Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сенатор Андрей Клишас выступил против отдельного закона о деятельности ЧВК

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не видит необходимости в подготовке дополнительного законопроекта, определяющего правовой статус частных военных компаний (ЧВК) в РФ. По его словам, на сегодняшний день достаточно приказа, согласно которому добровольческие формирования должны заключить контракт с Минобороны.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю»,— сказал господин Клишас «Интерфаксу».

Сегодня первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров заявил о необходимости запретить работу ЧВК внутри России, разрешив только деятельность добровольческих организаций, предварительно заключивших контракты с Минобороны. О работе над регулирующим деятельность ЧВК в России законопроекте 25 июня говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Заявления прозвучали на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», произошедшего 24 июня.

Согласно ст.13 ч.5 Конституции в России запрещено создание вооруженных формирований. Ст.208 УК РФ предполагает наказание до 20 лет лишения свободы за организацию подобных формирований, аналогичное наказание предусмотрено по ст.359 — наемничество. На необходимость урегулировать деятельность частных военных компаний неоднократно обращали внимание российские депутаты. В правительстве указывали, что законопроект противоречит ч. 5 ст. 13 Конституции (запрет деятельности организаций, направленных на смещение конституционного строя России).

Подробности о мятеже ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...