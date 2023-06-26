Сенатор Андрей Клишас выступил против отдельного закона о деятельности ЧВК

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не видит необходимости в подготовке дополнительного законопроекта, определяющего правовой статус частных военных компаний (ЧВК) в РФ. По его словам, на сегодняшний день достаточно приказа, согласно которому добровольческие формирования должны заключить контракт с Минобороны.

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«Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю»,— сказал господин Клишас «Интерфаксу».

Сегодня первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров заявил о необходимости запретить работу ЧВК внутри России, разрешив только деятельность добровольческих организаций, предварительно заключивших контракты с Минобороны. О работе над регулирующим деятельность ЧВК в России законопроекте 25 июня говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Заявления прозвучали на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», произошедшего 24 июня.

Согласно ст.13 ч.5 Конституции в России запрещено создание вооруженных формирований. Ст.208 УК РФ предполагает наказание до 20 лет лишения свободы за организацию подобных формирований, аналогичное наказание предусмотрено по ст.359 — наемничество. На необходимость урегулировать деятельность частных военных компаний неоднократно обращали внимание российские депутаты. В правительстве указывали, что законопроект противоречит ч. 5 ст. 13 Конституции (запрет деятельности организаций, направленных на смещение конституционного строя России).

Подробности о мятеже ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лусине Баласян