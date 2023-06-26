Бизнесу предлагают волонтерство

Бизнес привлекут к волонтерству через Трудовой кодекс. Депутаты Госдумы предлагают внести изменения в ст. 41, которая касается коллективных договоров. А именно добавить в перечень пункт «о поддержке добровольчества и благотворительной деятельности». В интервью “Ъ FM” один из авторов законопроекта, депутат Артем Метелев подчеркнул, что участие будет добровольным, но это сигнал бизнесу развивать волонтерство. Что он значит для работодателя и сотрудника? И какие возможности есть у корпоративной благотворительности? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Корпоративное волонтерство в России, как говорят собеседники “Ъ FM”, опережает уже многие страны. Социальные проекты поддерживают не только компании с госучастием, но средний, а сейчас постепенно и малый бизнес. В марте на съезде РСПП президент России Владимир Путин призвал компании развивать корпоративную социальную ответственность и обязать их публиковать нефинансовую отчетность.

Депутаты нашли способ, как расширить базу добровольчества, и начали с Трудового кодекса. Пункт о поддержке волонтерства и благотворительности может появиться в коллективных договорах, подчеркнул депутат Госдумы Артем Метелев:

«Это не является обязательным, безусловно. Но сигнал для профсоюзов, кадровых служб очень серьезный. В их договорах обычно есть пункт о благотворительности, а если нет, нужно инициировать корректировку соглашений. Наш следующий шаг после принятия закона — собрать лучшие практики. Вместе с бизнесом сделаем методологию, чтобы было понятно, как все это организовывать, развивать. Дальше мы придем к работодателю с предложениями: друзья, давайте корректировать коллективные договоры и включать туда меры поддержки корпоративного волонтерства и благотворительности».

Но коллективный договор, в отличие от трудового, сам по себе необязательный — это допсоглашение. И его может не быть даже с профсоюзом, поясняет директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин:

«Если работодатель согласен и имеет, например, финансовую возможность предоставлять какие-то дополнительные для сотрудников гарантии — лечение, материальная помощь — об этом и договариваются на уровне организации и заключают такой коллективный договор. Но если не брать какие-то действительно крупные предприятия, тесно связанные с государством, не вижу предпосылок, чтобы работодатели бросились заключать коллективные договоры с учетом благотворительности. Бизнесу тоже нужно понимать, какая у них есть мотивация, чтобы в принципе это делать».

Необходима разъяснительная работа, добавляют юристы, особенно в вопросе мотивации бизнеса: возможно ведение налоговых льгот за волонтерство, сокращение проверок. В интервью “Ъ FM” депутат Артем Метелев не исключил, что в будущем может появиться список лучших компаний, как уже есть топ вузов, которые дают дополнительные баллы при поступлении за волонтерство. Но многие это делают и без преференций, добавляет председатель Национального совета по корпоративному волонтерству Ирина Жукова:

«Корпоративное волонтерство развивается не само по себе, а только в партнерстве с органами государственной власти и местными некоммерческими объединениями. Только такая триада позволяет выявлять проекты, которые действительно нужно осуществить с помощью некоммерческого сектора, который помогает и иногда обучает волонтеров. Если вы хотите сделать социальное волонтерство, нужно обучиться определенным навыкам. Как вы пойдете в дом престарелых? Что вы будете делать?».

Сколько бизнес тратит на добровольную поддержку, Ирина Жукова не ответила, подчеркнув, что они и не считают. Многие предпочитают афишировать социальные проекты, добавляет генеральный директор IT-компании Oxygen Павел Кулаков:

«Бизнес вообще должен делать мир лучше, как это ни странно звучит. Мы проводим лекции в университетах на безвозмездной основе, помогаем школьникам, делаем экскурсии, рассказываем о технологиях в школах, обо всем, что связано с IT-инфраструктурой и центрами обработки данных. Это исключительно добрая воля. Собираем команды, предлагаем им провести курс лекций в институте. И люди с удовольствием это делают на добровольной основе без дополнительных денег, каких-то вознаграждений, премий».

Понятно, что в условиях дефицита кадров на рынке труда и низкой производительности, взять и убрать даже одного сотрудника из рабочего графика и отправить на социальный проект, непросто. Но найти ресурсы, чтобы кому-то помочь, всегда можно.

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