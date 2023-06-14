Совместная работа

Программы корпоративного волонтерства становятся важной частью повестки устойчивого развития бизнеса в России. В рамках таких акций сотрудники компаний из самых разных сфер самостоятельно реализуют запрос на позитивные изменения в обществе, проводя проекты в области экологии, благоустройства и развития территорий, поддержки местных сообществ. Бизнесу развитие корпоративного волонтерства позволяет повысить командный дух работников, что положительно сказывается на эффективности труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации менеджеров Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации менеджеров

Информированность россиян о корпоративном волонтерстве растет, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Если в 2019 году об этом явлении знали 29% респондентов, то на конец 2022 года — уже 54%. По данным ВЦИОМа, 44% опрошенных представителей бизнес-сообщества и 37% респондентов среди жителей страны называют основным мотивом реализации программ корпоративного волонтерства «желание принести пользу обществу». Еще 15% и 21% соответственно говорят, что так компании стараются «улучшить свой имидж». А 15% опрошенных представителей бизнес-сообщества уточняют, что движущая сила таких программ — сами сотрудники.

Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Феоктистова поясняет, что программы корпоративного волонтерства — часть реализуемых бизнесом социально ответственных практик, которые направлены на формирование и укрепление командного духа, повышение мотивации сотрудников. По ее словам, сейчас подобные программы развиваются почти в любой крупной компании.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук говорит, что с каждым годом волонтерское движение набирает силу и в немалой степени эта тенденция сформирована благодаря сотрудникам тех компаний, которые поощряют и стимулируют развитие благотворительных практик. «В этом году мы в 12-й раз проводим форум в сфере корпоративного волонтерства в России и видим, что за эти годы оно прошло огромный путь: от небольших и разовых акций до масштабных проектов, которые помогают бизнесу в реализации целей устойчивого развития»,— рассказывает она.

В 2014 году был создан Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ). Сегодня объединение насчитывает более 70 компаний-участников с пулом более 50 тыс. корпоративных волонтеров, охватывает более 30 регионов и взаимодействует с более чем 70 партнерами из государственного, корпоративного, некоммерческого секторов. Сформированы основные направления работы (помощь местным сообществам, гуманитарная поддержка, экологическое, социальное, интеллектуальное волонтерство).

Как отмечает Катерина Киндрук, период пандемии и внешние события показали, насколько развито в России корпоративное волонтерство. Сегодня в компаниях в разных сегментах бизнеса в том или ином виде присутствуют социальные программы, направленные на адресную помощь нуждающимся взрослым и детям, инвалидам, сиротам, важную часть корпоративных стратегий компаний занимают и проекты в сферах экологии, охраны окружающей среды, благоустройства и развития территорий, перечисляет она.

Среди наиболее востребованных инициатив в Ассоциации менеджеров выделяют практики в области экологии, здорового образа жизни, социального, навыкового и компетентностного волонтерства, взаимодействия с местными сообществами. Елена Феоктистова добавляет, что в последнее время растет популярность программ корпоративного волонтерства, связанных с предоставлением профессиональных услуг pro bono, когда те или иные квалицированные специалисты оказывают бесплатную поддержку некоммерческим организациям или фондам в нерабочее время. Во ВЦИОМе отмечают, что в текущих условиях в рамках корпоративного волонтерства становятся более востребованы социальные программы, а экологическая повестка уходит на второй план. По данным ВЦИОМа, 30% жителей России ждут от бизнеса бесплатных консультаций, а 38% опрошенных центров предпринимателей готовы развивать программы профессионального наставничества.

В Ассоциации менеджеров отмечают, что за годы развития корпоративного волонтерства в России формировались новые вызовы, менялись внешние повестки, видоизменялась и по-новому структурировалась работа крупнейших компаний. Сегодня, говорит Катерина Киндрук, корпоративное волонтерство уже стало успешной управленческой практикой, которая помогает сплотить трудовые коллективы, повысить эффективность труда и в результате достигать выбранных бизнес-целей.

Ирина Жукова, председатель НСКВ, отметила вклад НСКВ в продвижение культуры корпоративного волонтерства и признание его вклада со стороны государства и общества. «Мы прикладываем максимум усилий, для того чтобы инициативы в области корпоративного волонтерства становились заметными в местных сообществах. В этом плане кроме обмена экспертизой и лучшими практиками, информирования всех заинтересованных сторон и потенциальных участников мы преследуем еще одну важную цель — демонстрацию моделей поведения социально ответственного бизнеса и граждан. Примеров, которые достойны подражания». НСКВ по достоинству стал частью инфраструктуры добровольчества в нашей стране, отвечая за развитие волонтерства в корпоративном секторе, согласно плану мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года.

Вадим Ковалев, советник генерального директора УК «Уральская сталь», член Общественной палаты РФ, отметил высокую востребованность практик корпоративного волонтерства в настоящее время: «В эпоху беспрецедентных перемен корпоративные волонтеры самых разных компаний остаются той силой, на которую могут опереться местные сообщества и некоммерческие организации. Опыт и компетенции «героев из бизнеса» позволяют реализовывать множество социальных проектов, а бизнесу позволяют прокачать сотрудников лучше любых тренингов. Если у вас в компании еще нет таких программ — напишите нам в НСКВ, и мы обязательно подберем релевантный пример из вашей отрасли и подскажем, с чего начать».

Илья Вадимов