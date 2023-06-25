Увольнение за компанию

Каждый седьмой россиянин готов уволиться вслед за своим шефом. 3% респондентов ответили, что однозначно уйдут, если это сделает их непосредственный начальник. Остаться предпочтут 44% россиян, выяснили аналитики Superjob. “Ъ FM” поговорил с топ-менеджерами компаний, которые сталкивались с такой проблемой. Тему продолжит Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Когда руководитель среднего звена увольняется и уводит с собой подчиненных, компания часто теряет и кадры, и деньги. Агентство «Бест-недвижимость» в нулевых годах судилось с бывшей сотрудницей, которая передала новому работодателю не только команду, но и многомиллионные контракты.

Отстоять интересы тогда не удалось, вспоминает руководитель компании Григорий Полторак. Пресечь повторение таких ситуаций, считает он, весьма сложно:

«Там речь шла о подделке документов и так далее. Кончилось это ничем. Следователи, которые дело вели, его развалили, пришлось людям возмещать внесенные авансы, проводить сделки. Ведь грамотный, толковый риэлтор может убедить своего клиента, чтобы он сам пришел, расторг договор и обратился бы в другую компанию».

Большинство топ-менеджеров соглашаются, что если сотрудник оказался более предан своему шефу, чем всей компании, то это недоработка HR-службы. Самая популярная мера профилактики — тимбилдинги.

По этой же причине рискованно нанимать уже сплоченную команду из фирмы-конкурента: интегрировать ее в коллектив будет трудно, подчеркнул сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков:

«Когда приходящий сотрудник намекает или говорит, что он приведет с собой какую-то группу лиц или передаст некие данные, для нас это однозначный стоп-сигнал. Ведь то же самое произойдет, когда он работать у вас.

Конечно, о причинах ухода с прежнего места работы могут быть рассказаны разные истории, но разобраться в них по свидетельствам одной из сторон никогда не получится. Опять же, что можно выиграть от того, что они возьмут группу людей? Если речь идет о покупке компании, то это уже немножко другой процесс, другие обязательства со всех сторон».

Пик увольнений по принципу домино, говорят руководители и HR-эксперты, прошел в России 10-15 лет назад, когда рынок активно рос, а о корпоративной этике почти никто не слышал. Впрочем, и сейчас компании редко договариваются с конкурентами о запрете на переманивание ценных сотрудников.

Не до джентельменских соглашений становится, и когда наступает дефицит кадров, отметил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:

«Бывает, открывается какое-нибудь новое производство, и чтобы по-быстрому набрать людей, работодатели делают ставки зарплат выше процентов на 10-20.

Бывает, что какая-то часть людей срывается, потом приходит обратно. Ситуации, когда кто-то пытался уйти из команды, у нас были, но это случалось на ранних этапах нашего развития. По-видимому, мы что-то не учитывали. Бывает и так, что человек приходит, и через полгода-год подтягивает кого-то из людей, с которыми он работал раньше».

HR-эксперты отмечают, что чаще всего вслед за шефом увольняются сотрудники банков, СМИ, IT- и телеком-компаний. Опрос Superjob показал, что эффективный тандем важен также для медсестер, юристов, менеджеров по продажам и главных бухгалтеров.

Менять место работы целой командой свойственно и специалистам в маркетинге, заметил руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров. Он спокойно относится к такой практике, если речь идет о проектной работе и не слишком высоких должностях:

«Как правило, креативные команды, — арт-директор, копирайтеры, дизайнеры, — это люди, которым комфортно работать вместе. Наш бизнес командный. Рынок большой, людей найти можно, как и вырастить сотрудников у себя.

Бывают ситуации, когда один человек переходит на новую работу, и потом оттуда начинает цеплять бывших коллег. Один раз пришлось даже позвонить руководителю этой компании и сказать, что это неправильно.

Знаю, что у крупнейших fashion-компаний долгое время были такие джентльменские соглашения».

Правда, наем команды под конкретный проект чреват и другой проблемой. Еще до завершения работы попытаться переманить специалистов может сам заказчик, делится опытом управляющий партнер Alpha Robotics Venture Владимир Белый:

«Сотрудникам на стороне обещают золотые горы, тимлид, например, остается у нас, но тем не менее некоторые работники, организовав свои небольшие команды, в которых один из них берет на себя роль управляющего, уходят. Но это обычно прописывается все в договоре.

Если, например, человек или команда захочет перейти напрямую к заказчику именно по текущему проекту, то вменяются штрафные санкции, которые имеют стоимость этого контракта».

Составление более строгих контрактов и с подчиненными — действительно самый эффективный способ предотвратить одновременный уход целого отдела, подтвердила руководитель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская:

«Например, можно прописать обязательство, что он в течение шести месяцев не будет хантить команду, и привязать к этому конечную выплату долгосрочной премии. Кроме того, все чаще в договор вносят пункт не просто о том, что ты делаешь, а с кем ты это делаешь.

С другой стороны, таких уже сплоченных команд, которые переходили за одним лидером два-три раза подряд, на рынке практически не осталось. Люди поняли, что далеко не всегда, когда тебе клево работать, условно, с Владимиром в компании А, с ним будет так же клево работать в компании Б».

Опрос в Telegram-канале “Ъ FM” показал, что без сомнений уйти за своим начальником готовы менее 20% опрошенных. Две трети ответили, что предпочтут остаться в компании и занять место бывшего шефа.

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Елизавета Скобцова