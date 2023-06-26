Вице-премьер Украины заявила о готовности 15 стран поддержать ее вступление в НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что 15 государств—членов НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе готовы поддержать стремление страны вступить в альянс. Об этом госпожа Стефанишина рассказала в интервью «РБК-Украина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michal Dyjuk / AP Фото: Michal Dyjuk / AP

«Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале (в настоящее время в состав НАТО входит 31 страна.— "Ъ"), то как минимум 15 баллов есть за теми странами, которые однозначно осознают необходимость такого решения. Это вопрос не того, поддерживают они Украину или не поддерживают,— все страны поддерживают Украину, все страны пошли на беспрецедентные исторические и политические решения»,— рассказала она.

По словам Ольги Стефанишиной, как минимум половина стран НАТО осознает стратегическую значимость присоединения Украины для усиления Североатлантического альянса. «То есть, это хотя и Североатлантический альянс, сегодня мы говорим о безопасности в Европе. И большинство, подавляющее большинство европейских стран НАТО, абсолютно сознательно поддерживают решение о членстве Украины в НАТО. И не разрывают решения о членстве с тем, что это гарантия безопасности»,— добавила она.

Кроме того, госпожа Стефанишина считает важным, чтобы на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, консенсусным решением было утверждено право стран НАТО в индивидуальном порядке предоставлять Украине гарантии безопасности.

«Это формат, который был применен в Швеции и Финляндии только в прошлом году, уже во время полномасштабной войны. И такое решение на саммите в Мадриде предполагало, что независимо от того, когда формально Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, на весь этот период их безопасность должна гарантироваться союзниками»,— указала она.

Президент Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. В то же время господин Зеленский признавал, что Киев не получит членство до завершения военного конфликта. По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, в ходе саммита в Вильнюсе Североатлантический альянс сделает шаг к сближению с Украиной. Однако конкретного решения по графику присоединения Украины к НАТО принято не будет.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева