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Коммерсантъ FM
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НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не представит график присоединения Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в ходе запланированного на 11–12 июля саммита в Вильнюсе Североатлантический альянс сделает шаг к сближению с Украиной. Однако, по его словам, конкретного решения по графику присоединения страны принято не будет.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«В Вильнюсе мы сделаем важный шаг к сближению с Украиной, но без принятия решения о точном графике ее присоединения. Сегодня нет условий для принятия решения по четкому графику. Война продолжается, при этом консенсуса по этому вопросу в альянсе нет. В то же время, как сказал президент Байден (президент США Джо Байден.— ''Ъ''), Украине необходимо продолжать внутренние реформы»,— сказал господин Джоанэ в эфире радиостанции RFI (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Джоанэ, под шагом к сближению понимается создание нового органа — Совета Украина—НАТО. Кроме того, страны—члены альянса собираются принять многолетний план содействия преобразованию украинской армии в эффективные вооруженные силы «натовского формата». «Мы готовы принимать Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский.—''Ъ'') как равного»,— добавил он и отметил, что страны НАТО готовы помогать Украине в долгосрочной перспективе.

Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. В то же время господин Зеленский признавал, что Киев не получит членство до завершения военного конфликта. Украинские власти утверждают, что поддержку вступления Украины в альянс формализовали уже 20 стран НАТО.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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