Что происходит после ввода войск России на Украину. День 488-й

В Москве, Московской и Воронежской областях отменен режим КТО. Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне спецоперации. Курс доллара поднялся выше 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро — выше 94 руб. Австралия выделит Украине новый пакет военной помощи на $73,5 млн. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:21. После разрушения Каховской ГЭС обнаружены тела еще двух человек, число погибших достигло 48 — ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

9:10. Режим КТО в Воронежской области также отменен, сообщило УФСБ.

9:06. В Москве и Московской области отменен режим КТО — НАК. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе снимаются все ограничения, связанные с его введением.

8:52. Поддержать вступление Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе готовы не менее 15 стран альянса, рассказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

8:36. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что события в России вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» станут «новой вехой на пути к справедливому миру на Украине». Об этом он рассказал в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

8:23. Курс доллара поднялся выше 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро — выше 94 руб.

8:20. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил пункт управления «Западной» группировки войск в зоне проведения спецоперации.

8:16. США ожидали, что ЧВК «Вагнер» встретит большее сопротивление во время мятежа — CNN.

8:15. Австралия выделит Украине новый пакет помощи на $73,5 млн, средства направят на покупку боеприпасов и военного транспорта — премьер-министр Энтони Альбанезе.

8:14. Президент Литвы Гитанас Науседа: если Пригожин или часть группы «Вагнер» окажется в Белоруссии, НАТО придется усилить оборону восточных границ.

8:12. Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры, они обсудили «события в области региональной безопасности и динамику на местах на Украине».