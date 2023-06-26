Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 488-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 26 июня

В Москве, Московской и Воронежской областях отменен режим КТО. Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне спецоперации. Курс доллара поднялся выше 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро — выше 94 руб. Австралия выделит Украине новый пакет военной помощи на $73,5 млн. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:21. После разрушения Каховской ГЭС обнаружены тела еще двух человек, число погибших достигло 48 — ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

9:10. Режим КТО в Воронежской области также отменен, сообщило УФСБ.

9:06. В Москве и Московской области отменен режим КТО — НАК. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе снимаются все ограничения, связанные с его введением.

8:52. Поддержать вступление Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе готовы не менее 15 стран альянса, рассказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

8:36. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что события в России вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» станут «новой вехой на пути к справедливому миру на Украине». Об этом он рассказал в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

8:23. Курс доллара поднялся выше 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро — выше 94 руб.

8:20. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил пункт управления «Западной» группировки войск в зоне проведения спецоперации.

8:16. США ожидали, что ЧВК «Вагнер» встретит большее сопротивление во время мятежа — CNN.

8:15. Австралия выделит Украине новый пакет помощи на $73,5 млн, средства направят на покупку боеприпасов и военного транспорта — премьер-министр Энтони Альбанезе.

8:14. Президент Литвы Гитанас Науседа: если Пригожин или часть группы «Вагнер» окажется в Белоруссии, НАТО придется усилить оборону восточных границ.

8:12. Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры, они обсудили «события в области региональной безопасности и динамику на местах на Украине».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 487-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...