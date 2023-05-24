ФСБ задержала за госизмену инженера оборонного предприятия в Ростове-на-Дону

ФСБ сообщила, что в Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) задержан инженер-конструктор предприятия ОПК. О каком предприятии речь, не уточняется. По версии спецслужбы, мужчина передавал Украине данные о ПВО и личном составе армии.

Задержанный — гражданин России, его фамилия и имя не приводятся. В центре общественных связей ФСБ заявили, что с февраля по апрель 2023 года он переписывался в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны МО Украины и выполнял его задания. Какие именно, в ФСБ не сказали. Мужчина также «инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону»,— утверждают в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Инженеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В конце апреля президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточил ответственность за терроризм. Кроме того, законом предусмотрено наказание за помощь в исполнении решений международных организаций и иностранных госорганов об уголовном преследовании представителей российской власти или военных.

Лаура Кеффер