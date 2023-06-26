Депозит толще кредита

Банк России сообщил об ускоренном росте кредитования, как и банковских депозитов, населения в мае 2023 года. Годовой объем кредитования физлиц уже значительно превысил ожидания ЦБ, но темпы роста частного потребления пока меньше ожиданий регулятора. Аналитики сейчас не обнаруживают угроз разгона инфляции от быстрого роста задолженности по кредитам граждан, а сам регулятор уже охлаждает спрос на необеспеченные ссуды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ЦБ, рост кредитования населения ускоряется третий месяц подряд. В мае его объемы с учетом приобретения прав собственности увеличились на 2%, на 0,3 процентного пункта выше, чем за апрель. Ускоренно росли выдачи не только ипотеки (2,2% за май против 2,1% за апрель), которая стимулировалась программами господдержки (в этой части выдачи выросли примерно на 9%, тогда как рыночная часть снизилась на 3%), но и авто- (3% против 2,6%), и потребкредитование (1,7% против 1,2%). Темпы роста последнего на фоне бурного роста выдач необеспеченных кредитов оказались в мае максимальными с сентября 2021 года — 10,3% в годовом выражении (см. график).

Темпы роста всего кредита физлицам (15,4%) превосходят прогнозы ЦБ (11–15%), «удивительно, что на фоне такого кредитного бума данные Сбериндекса сигнализируют об ослаблении потребительского спроса во втором квартале», отмечают аналитики Telegram-канала MMI. «Данные по кредитованию указывают на сохранение спроса домохозяйств»,— считают их коллеги из Telegram-канала «Твердые цифры». В свою очередь, экономисты Банка России указывают, что за последний год восстановление потребкредитования опережает рост номинальных зарплат, что может создавать риски ухудшения кредитного качества портфеля в целом. «Возможное уже на ближайших заседаниях по ДКП повышение ключевой ставки вместе с макропруденциальными мерами будут выступать охлаждающим фактором для заимствований. Адаптация же потребителей к сложившимся условиям, сопровождающаяся снижением консерватизма потребительских привычек, скорее всего, поможет сохранить положительные темпы роста потребкредитования»,— полагают экономисты Райффайзенбанка. Между тем, как отмечают в банке, прирост рублевых сбережений пока обгоняет темпы кредитования, а индикатор, отражающий влияние кредитно-депозитного канала на потребление (прирост потребкредитов минус прирост вкладов населения), все еще в отрицательной зоне. Но, как отмечают авторы расчетов, однозначно утверждать, что такая динамика говорит о сохраняющемся консерватизме потребления, нельзя — часть новых рублевых сбережений может создаваться конвертацией валютных, что напрямую не связано с характером поведения потребителей. «Потребительские привычки выступают существенным источником неопределенности в оценках темпа восстановления потребления (и, соответственно, его влияния на инфляцию). При еще слабой фактической статистике потребления ЦБ ждет его достаточно активного роста в этом году (3,5–5,5% год к году) и связывает с ним проинфляционные риски, которые готов купировать посредством временного ужесточения монетарной политики»,— заключают они.

Используя схожий индикатор — отношение розничных кредитов к средствам населения в банках,— экономисты Telegram-канала MMI не наблюдают угроз разгона инфляции от роста кредита физлицам. По их наблюдениям, люди по-прежнему тратят осторожно (особенно те, у кого деньги есть), предпочитая сберегать, но «банки в ожидании ужесточения регулирования попытались распихать кредиты наиболее рискованным группам заемщиков, снизив требования к ним». Это уже выливается в заметный рост просрочки (см. “Ъ” от 23 июня). ЦБ это пытается остановить ужесточением макропруденциальных требований к необеспеченным кредитам с июля 2023 года (см. “Ъ” от 23 мая).

Артем Чугунов