Кредиты сорвались с тормозов

Рост необеспеченного розничного кредитования по итогам 2023 года может составить 15–20%. Регулирование ЦБ оказывает лишь ограниченное воздействие на сегмент: банки, работающие в рознице, преимущественно обладают достаточной капитализацией для таких темпов роста. Однако в отсутствие роста доходов населения быстрая динамика может обернуться проблемами, предостерегают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам марта—апреля 2023 года месячный прирост портфеля потребительских кредитов держится на уровне выше 1%, отмечается в аналитическом комментарии рейтингового агентства АКРА. Такой динамики не наблюдалось с ноября 2021 года. Согласно данным ЦБ, к концу апреля 2023 года портфель необеспеченных розничных кредитов превысил 12,4 трлн руб., притом что к началу 2023 года он был менее 12 трлн руб.

Потребность в средствах высока, а меры по сдерживанию роста закредитованности недостаточно эффективны или сознательно ограничены, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Рост кредитования можно объяснить эффектом отложенного спроса, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин: «У заемщиков могла снизиться неопределенность в будущем, и сберегательная модель поведения сменилась на потребительскую. Тенденция могла усилиться на фоне ослабления рубля в феврале—апреле, которое привело к росту цен на товары длительного пользования, покупка которых откладывалась в прошлом году». По оперативным данным ЦБ, во втором квартале потребительская активность складывается выше ожиданий регулятора, а склонность к сбережениям снижается.

По мере возвращения активности потребителей привычка жить в кредит будет захватывать всю большую долю населения, полагают в АКРА.

По прогнозу аналитиков, в 2023 году рост необеспеченного потребительского кредитования превысит 15%, а в случае сохранения стабильных условий может достичь и 20%. Это несколько выше ожиданий ЦБ, который прогнозирует рост необеспеченного розничного кредитного портфеля в 2023 году на уровне 8–12%.

По оценке Егора Лопатина, в случае неухудшения макроусловий можно ждать умеренной динамики потребкредитования в среднесрочной перспективе, а по итогам года портфель может прибавить 12–15%. «С одной стороны, рост потребкредитования наблюдается, когда население чувствует уверенность в стабильности своих доходов и готово покупать сейчас, а платить потом вместо подхода "накопить, потом купить"»,— указывает партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Анастасия Терехина. Однако, обращает внимание она, в целом доходы населения падают на фоне роста потребительских цен: «По факту сейчас наблюдаются обращения за потребительскими кредитами на текущие необходимые нужды, а не какие-то большие покупки, многим объективно не хватает, например, на летний отпуск тех средств, которых раньше вполне хватало, и люди идут в банк».

Для банков работа в сегменте необеспеченной розницы продолжает оставаться весьма прибыльной, тогда как качество портфеля приемлемое. Как отмечают в АКРА, банки, специализирующиеся на этом направлении, по итогам первого квартала 2023 года продемонстрировали в среднем более высокую рентабельность активов по сравнению c рынком.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 9 июня: «Банки ожидают роста выручки компаний и доходов населения, поэтому готовы предоставлять ссуды большему кругу заемщиков и в большем объеме».

Эксперты пока не ожидают однозначного роста проблемных кредитов. Доля просроченной задолженности в необеспеченном кредитовании к концу первого квартала 2023 года составляла 8,7%, против 8,8% на начало года. По оценкам АКРА, в течение 2023 года качество необеспеченного портфеля существенно меняться не будет.

Но, отмечает господин Беликов, если не будут сформированы условия для роста реальных доходов, который был бы сопоставим с прошлогодней инфляцией и уже произошедшим увеличением долговой нагрузки населения, последствия высоких темпов потребкредитования будут негативными как с социальной, так и c экономической точки зрения. В частности, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2023 года увеличились на 0,1%.

Рост на рынке потребительского кредитования можно будет объективно оценить со временем, когда будет видно кредитное качество выданных в это период кредитов, а также тенденции к дальнейшему росту или падению выдач, полагает госпожа Терехина. Когда новые выдачи замедлятся, а это, вероятно, произойдет уже в этом году по мере сокращения платежеспособной части спроса, добавляет Юрий Беликов, они уже не будут размывать просрочку, и ее доля в портфеле может существенно вырасти.

Ольга Шерункова