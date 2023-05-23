Займы подрезают на взлете

Банк России уже второй раз в этом году предпринимает попытку дестимулировать кредитование граждан с высокой задолженностью перед банками. Причины — устойчивое увеличение объема выдачи необеспеченных займов и рост общей задолженности населения. Ограничивая таким образом один из явных инфляционных рисков, регулятор одновременно снижает стимул к частному потреблению — которое в мае, похоже, и так тормозит и переходит к стабилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С третьего квартала 2023 года Банк России сократит на 5 процентных пунктов (п. п.) макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Потребительские кредиты с долговой нагрузкой свыше 80% ограничат лимитом в 20% выдач против нынешних 25%. Для микрофинансовых организаций (МФО) он составит 30% против 35%. Доля потребкредитов сроком более пяти лет ограничивается 5% против сегодняшних 10%. Цель — ограничить рост закредитованности граждан, пояснил ЦБ.

Ужесточение требований к рискованным заемщикам в этом году происходит второй раз. В январе регулятор воспользовался инструментом лимитов — после того как среднее число кредитов у заемщиков, получивших новый необеспеченный заем, достигло максимума последних трех лет, а доля граждан с несколькими займами выросла на 5 пунктов, до 27,8%. Сейчас ЦБ отмечает, что банки и МФО уже адаптировались к введенным тогда лимитам. В частности, рынок перераспределился в пользу банков с исторически небольшой долей кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% и с небольшой долей кредитов на срок свыше пяти лет, а соблюдение лимитов было достигнуто банками за счет выдачи меньшего кредита на более короткий срок.

В результате рост портфеля потребкредитов и займов не стабилизировался. В первом квартале он составил 2,5%, в апреле — 1,2%. Число же поданных заявок на кредит в первом квартале увеличилось на 15% по сравнению с четвертым кварталом 2022-го. Отметим, что в апреле аналитики ДИП ЦБ сообщали, что рост портфеля необеспеченных потребкредитов в феврале ускорился до 0,9% с 0,7% в январе с учетом сезонности, но называли его «умеренным, ниже среднего уровня 2021 года» и опасений по этому поводу не высказывали.

Впрочем, позже ЦБ сообщил, что в марте совокупный долг населения увеличился сразу на 545 млрд руб. (вероятная причина — смягчение требований банков к заемщикам), что стало одним из самых максимальных месячных объемов за последние несколько лет — на фоне сжатия депозитов. Это послужило не только дополнительным источником разгона потребительского спроса, но и обернулось риском ускорения инфляции.

Между тем первые признаки торможения роста цен в сфере услуг, которые отвечали за увеличение инфляции в апреле, уже очевидны (см. “Ъ” от 18 мая). Судя по данным «Сбериндекса», частное потребление в мае тоже стало тормозить и может даже снизиться по сравнению с апрелем. В ЦБ же замечают, что предстоящее ужесточение лимитов будет отчасти компенсировано ожидаемым изменением порядка расчета ПДН по длинным займам — по необеспеченным потребкредитам банки смогут рассчитывать показатель на срок более четырех лет без учета предположения, что такие кредиты будут погашены в течение 48 месяцев. Это снизит долю кредитов с ПДН более 80% на 2–3 п. п., считают в ЦБ.

В августе регулятор намерен вновь принять решение о значении лимитов на четвертый квартал — исходя из динамики кредитования, долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

Артем Чугунов