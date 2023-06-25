Минцифры рекомендовало дать выходной 26 июня сотрудникам IT-компаний, СМИ и операторов связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рекомендовало дать выходной в понедельник, 26 июня, работникам IT-компаний, операторов связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий. Вчера, 24 июня, в России произошла попытка вооруженного мятежа.

«Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций»,— говорится в заявлении Минцифры в Telegram.

В сообщении министерства отмечается, что многие сотрудники ведомства провели выходные дни на рабочем месте, поэтому Минцифры приняли решение предоставить своим работникам выходной в понедельник.

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в «целях минимизации рисков» принято решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем в городе. Исключение делается для органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб. Решение было связано с тем, что в столице объявлен режим контртеррористической операции из-за мятежа ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву. Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто, участников мятежа преследовать не будут, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После деэскалации ситуации в мэрии сообщили, что выходной день сохранят.

Эрдни Кагалтынов