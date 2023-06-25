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Коммерсантъ FM
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Минцифры рекомендовало дать выходной 26 июня сотрудникам IT-компаний, СМИ и операторов связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рекомендовало дать выходной в понедельник, 26 июня, работникам IT-компаний, операторов связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий. Вчера, 24 июня, в России произошла попытка вооруженного мятежа.

«Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций»,— говорится в заявлении Минцифры в Telegram.

В сообщении министерства отмечается, что многие сотрудники ведомства провели выходные дни на рабочем месте, поэтому Минцифры приняли решение предоставить своим работникам выходной в понедельник.

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в «целях минимизации рисков» принято решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем в городе. Исключение делается для органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб. Решение было связано с тем, что в столице объявлен режим контртеррористической операции из-за мятежа ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву. Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто, участников мятежа преследовать не будут, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После деэскалации ситуации в мэрии сообщили, что выходной день сохранят.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Ситуация с ЧВК «Вагнер»: юг, Москва, Санкт-Петербург — фотогалерея

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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