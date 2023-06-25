Поковдорили и сели

Как стало известно «Ъ», следователи СУ СКР по Мурманской области завершили расследование уголовного дела о массовой драке между выходцами с Кавказа и местными подростками, случившейся прошлым летом в городе Ковдоре. В ближайшее время 14 томов материалов, собранных следствием в отношении трех уроженцев Азербайджана, будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинения. Один фигурант объявлен в розыск, а дело в отношении еще десятка неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовая драка в Ковдоре (Мурманская область) произошла в июле 2022 года

Фото: Кадр из видеоролика очевидца Массовая драка в Ковдоре (Мурманская область) произошла в июле 2022 года

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

По информации «Ъ», на днях следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Мурманской области предъявили обвинение в окончательной редакции троим выходцам из села Панахлылар Ханларского района Азербайджана — 44-летнему Зилфали Гасанову, 46-летнему Мансуру Алыеву и 25-летнему Джасарату Гусейнову.

Выходцы с Кавказа являются главными фигурантами дела о массовой драке в Ковдоре, произошедшей летом прошлого года и вылившейся в уличные беспорядки.

Гасанову, Алыеву и Гусейнову инкриминируется хулиганство, совершенное по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ) и нанесение легких телесных повреждений из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115 УК РФ).

По некоторым данным, после начала задержаний один из участников побоища в Ковдоре попытался скрыться, но был задержан с билетом в руках, когда собирался вылететь на родину транзитом через Минск. При этом брат Зилфали Гасанова Забит Гасанов успел ускользнуть от следствия, дело в отношении него выделено в отдельное производство. Кроме того, следствию предстоит выявить еще целый ряд лиц, которые по делу проходят как неустановленные.

Фигуранты заключены под стражу, свою вину они признают частично. Поскольку их участие в массовой драке и избиениях подтверждается многочисленными показаниями очевидцев и видеозаписями, то обвиняемые придерживаются версии, согласно которой они оказались в центре событий случайно.

Как рассказывал «Ъ», отправной точкой для беспорядков в Ковдоре стала стычка, которая произошла 1 июля прошлого года в местном кафе «Айсун», принадлежавшем, по некоторым данным, Мансуру Алыеву. В ссоре из-за девушки с одной стороны участвовали несколько местных подростков, а с другой — трое земляков хозяина. Полиция тогда возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении приезжих.

4 июля конфликт получил продолжение. На этот раз в центре города произошла драка, в которой участвовали в основном взрослые мужчины, имевшие при себе металлические прутья, палки, биты и газовые баллончики. Несколько человек были госпитализированы, травмы и ушибы получили более двенадцати пострадавших, хотя официально по делу потерпевшими признаны десять человек, из которых пятеро — несовершеннолетние.

Несмотря на все усилия полицейских, столкновения продолжались несколько часов и были запечатлены как уличными камерами, так и смартфонами очевидцев. Чтобы не допустить дальнейшего разгула страстей и успокоить возмущенных горожан, в Ковдор ввели дополнительные силы МВД и Росгвардии, а власти области взяли ситуацию под особый контроль.

Само расследование дела шло сложно. Спустя некоторое время материалы передали из СКР в полицию, так как якобы в ходе расследования выяснилось, что участники массовой драки не имели умысла нарушать общественный порядок. Кроме того, не нашел подтверждения и мотив национальной вражды и ненависти. Почти сразу после этого полиция переквалифицировала статью о хулиганстве (до семи лет лишения свободы) на причинение из хулиганских побуждений вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ, до пяти лет колонии).

Впрочем, и по этой статье никого к ответственности привлекать не стали, а около десятка задержанных азербайджанцев были опрошены только как свидетели. Проверку на предмет легких телесных повреждений спустили на уровень участковых, а потерпевшим, которых тоже назвали свидетелями, и вовсе предложили самим обращаться в мировой суд с частным обвинением. Более того, избитых подростков стали ставить на профилактический учет.

Новый поворот в деле произошел после обращения представителей потерпевших к генпрокурору Игорю Краснову. Дело снова оказалось в СКР, а нескольких подозреваемых из числа кавказцев были задержаны.

«Мы в целом удовлетворены тем, как проведено следствие»,— заявил «Ъ» представитель одного из пострадавших, адвокат Московской коллегии адвокатов имени генерал-майора юстиции А. С. Кудряшова Максим Водяницкий. По его словам, в обвинении четко говорится, что фигуранты действовали, именно «преследуя цель причинить боль и вред физическому здоровью» потерпевших из хулиганских побуждений, а мотивом для этого стало желание «противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним и грубо нарушить общественный порядок».

Его коллега Марина Ярош особо отметила, что после повторной передачи дела в СКР претензии к пострадавшим подросткам были сняты. «Мы надеемся, что прокуратура и суд дадут надлежащую оценку действиям обвиняемых»,— заявили «Ъ» представители потерпевших, отметив, что в ходе процесса они намерены подать к подсудимым иск о возмещении морального, физического и материального вреда.

Сергей Сергеев