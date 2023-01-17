У северных беспорядков нашелся южный организатор

Как стало известно “Ъ”, многострадальное уголовное дело о массовой драке, произошедшей прошлым летом в городе Ковдоре Мурманской области, снова оказалось в производстве следователей СКР. Изначально расследованием уличного побоища между подростками и компактно проживающими в городе выходцами из Азербайджана занялась полиция. Но затем, учитывая резонанс ЧП, дело передали в комитет, откуда оно, пройдя две инстанции, вернулось в полицию, в отсутствие конкретных подозреваемых попытавшуюся свести разбирательство на уровень участковых и мирового суда. После вмешательства прокуратуры в уголовном деле наконец появился предполагаемый зачинщик-азербайджанец, который спровоцировал массовую драку с участием своих земляков, «объединившихся по национальному признаку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовным делом о массовой драке в городе Ковдоре вновь занялся Следственный комитет России

Фото: Кадр из видеоролика очевидца Уголовным делом о массовой драке в городе Ковдоре вновь занялся Следственный комитет России

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

Очередной поворот в уголовном деле о побоище в Ковдоре произошел благодаря решению прокурора города Полярные Зори, к которому весь Ковдорский район относится территориально. Старший советник юстиции Василий Загайкевич вынес постановление об изъятии уголовного дела о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и передаче его по подследственности. По некоторым данным, этот документ появился в результате вмешательства вышестоящих инстанций после жалобы потерпевших при массовой драке непосредственно генпрокурору Игорю Краснову. Формально полярнозоринский прокурор решил передать дело от полицейских следователей в СКР по процессуальным моментам. Согласно УПК, статья о хулиганстве относится к подследственности МВД. Однако среди 12 пострадавших в Ковдоре 5 оказались несовершеннолетними. А расследование преступлений против лиц, не достигших 18 лет, является исключительной прерогативой СКР. В итоге из полярнозоринского ОМВД материалы ушли в следственный отдел СКР по городу Кандалакше. Стоит отметить, что, как рассказывал “Ъ”, там они оказались уже во второй раз. Напомним, что началом беспорядков в Ковдоре послужила драка, произошедшая 1 июля прошлого года в местном кафе «Айсун». В самом населенном пункте проживает немногим более 15 тыс. человек, а градообразующим предприятием является железорудный горно-обогатительный комбинат. При этом в Ковдоре проживает довольно многочисленная по местным меркам диаспора выходцев из Азербайджана, которые работают в основном в сфере торговли. В столкновении в кафе, которое произошло из-за девушки, с одной стороны участвовали несколько подростков из числа коренных жителей, а с другой — трое азербайджанцев. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении приезжих.

Конфликт получил продолжение в ночь на 4 июля, когда в центре города возле дома №20 на улице Кошица произошла новая драка, но на этот раз обе стороны получили серьезное численное подкрепление, причем подавляющее большинство участников конфликта составляли уже взрослые. Чтобы не допустить дальнейшего накала страстей и успокоить возмущенных горожан, в город пришлось ввести дополнительные силы полиции и Росгвардии, а власти области взяли ситуацию под особый контроль.

У дюжины пострадавших подростков диагностировали разного рода повреждения, вплоть до закрытых черепно-мозговых травм и переломов позвонков. Несколько человек врачи был вынуждены экстренно госпитализировать.

По распоряжению прокуратуры дело передали в СО СКР по Кандалакше, а чуть позже «в связи с большим общественным резонансом, необходимостью проведения большого количества следственных и иных процессуальных действий» материалы отправили в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Мурманской области. Впрочем, летом прошлого года, как сообщал “Ъ”, опять по распоряжению прокуратуры, на этот раз уже областной, материалы вернулись в отдел полиции. Объяснение было простое: якобы в ходе расследования выяснилось, что участники массовой драки не имели умысла нарушать общественный порядок, а их агрессия была направлена только против участников первого конфликта в кафе «Айсун». Кроме того, по данным надзорного ведомства, не нашел подтверждения и мотив национальной вражды и ненависти. Почти сразу после этого полиция переквалифицировала статью о хулиганстве (до семи лет лишения свободы) на причинение из хулиганских побуждений вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ, до пяти лет колонии). Впрочем, и по ней никого к ответственности привлекать не стали, а около десяти ранее задержанных азербайджанцев были опрошены только как свидетели. Тем временем следствие стало выделять из «большого» расследования материалы для проверки на наличие в действиях «неустановленных лиц» признаков умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), по которой участники массовой драки могут получить символическое наказание, поскольку лишения свободы она не предусматривает: виновного могут оштрафовать либо приговорить к обязательным или исправительным работам или к аресту на срок до четырех месяцев. При этом проверку поручили проводить участковым уполномоченным. Потерпевших между тем перевели в статус свидетелей, поскольку дела по ст. 115 УК РФ относятся к частному обвинению, когда пострадавший должен сам писать заявление в мировой суд. Стоит отметить, что “Ъ” тогда просил УМВД по Мурманской области объяснить эти метаморфозы, но в ответ на официальный запрос полиция ответила, что «детали расследования уголовного дела не могут быть предоставлены в связи со ст. 161 УПК (недопустимость разглашения данных предварительного следствия)», а само дело находится на контроле у руководства управления.

Между тем действия полиции вызвали возмущение потерпевших, обратившихся как в суд, так и Генпрокуратуру. «Это принесло немедленный эффект —– позиция прокуратуры снова диаметрально изменилась»,— сообщил “Ъ” представитель одного из пострадавших, адвокат Московской коллегии адвокатов имени генерал-майора юстиции А. С. Кудряшова Максим Водяницкий. По его словам, теперь в формулировках надзорного ведомства, опирающегося на материалы расследования, уже фигурирует конкретный зачинщик — некто Гасанов З. Э. о., который без видимых причин, как считают в прокуратуре, напал на одного из молодых ковдорцев. А на помощь ему, как теперь выяснилось, пришли восемь его соплеменников, собравшихся именно по национальному признаку. Кроме того, факт хулиганства не ставится даже под сомнение, а красочно расписывается, как разгоряченные кавказцы избивали горожан даже на проезжей части центральной улицы города, пострадали несколько человек, пытавшихся разнимать дерущихся, а сами участники долго не реагировали на призывы полиции прекратить безобразие. «У нас нет данных, что в последнее время проводились какие-либо следственные действия, эти факты, скорее всего, были установлены по горячим следам, но им не давали нужной квалификации»,— отметили адвокаты потерпевших. Они выразили надежду, что виновные в беспорядках будут привлечены к ответственности.

Сергей Сергеев