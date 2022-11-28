Массовую драку спустили участковым

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в громком уголовном деле о массовой драке в городе Ковдор Мурманской области. Минувшим летом бытовая ссора между подростками и компактно проживающими в городе выходцами из Азербайджана привела к уличному побоищу, в ходе которого пострадало с десяток молодых людей. Изначально расследование вызвавшего большой резонанс и взятого на особый контроль властями Мурманской области уголовного дела велось по факту группового хулиганства. Но недавно прокуратура изъяла материалы из СКР и передала их в полицию, которая свела разбирательство на уровень мирового суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видеоролика очевидца Фото: Кадр из видеоролика очевидца

Отправной точкой для конфликта, спровоцировавшего массовые волнения в городе Ковдор, стала драка, произошедшая 1 июля этого года в местном кафе «Айсун». Отметим, что в населенном пункте проживает немногим более 15 тыс. человек, а градообразующим предприятием является железорудный горно-обогатительный комбинат. При этом в Ковдоре проживает довольно многочисленная по местным меркам диаспора выходцев из Азербайджана, которые работают в основном в сфере торговли. В столкновении в кафе, которое произошло из-за девушки, с одной стороны участвовали несколько подростков из коренных жителей, а с другой — трое азербайджанцев. По факту драки полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении приезжих.

Конфликт получил продолжение в ночь на 4 июля, когда возле дома №20 по улице Кошица произошла новая драка, но на этот раз обе стороны получили серьезное численное подкрепление, причем подавляющее большинство участников конфликта составляли уже взрослые.

Экипажи полиции, прибыв на место, некоторое время не могли остановить побоище. Согласно официальным документам, схватки с перерывами продолжались с 23 до часа ночи.

Стоит отметить, что уличные беспорядки были зафиксированы на видео и уже едва ли не в первый день после событий стали достоянием как СМИ, так и правоохранительных органов. Несмотря на ночное время, на кадрах отчетливо было видно все происходящее, так как в это время в Мурманской области стоял полярный день.

После того как страсти удалось погасить, следователем МО «Полярнозоринский», к которому территориально относится Ковдорский район, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением оружия или предметов, которые могут использоваться как таковое (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Произошедшему была дана именно такая квалификация, поскольку в ходе конфликта некоторые представители азербайджанской диаспоры, как удалось установить правоохранителям, использовали арматурные пруты и газовые баллончики.

По уточненным данным, в результате столкновений к медикам за помощью обратились около десятка молодых людей, причем только двоим из них к тому моменту исполнилось 18 лет. У подростков диагностировали разного рода повреждения, вплоть до закрытых черепно-мозговых травм и переломов позвонков. Несколько человек врачи был вынуждены экстренно госпитализировать.

Тем временем по распоряжению прокуратуры расследование уголовного дела было передано в отдел СКР по городу Кандалакша, а чуть позже «в связи с большим общественным резонансом, необходимостью проведения большого количества следственных и иных процессуальных действий» материалы отправили в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Мурманской области. Дело в том, что произошедшие события вызвали недовольство местных жителей, которые требовали найти виновников. Они провели несколько стихийных сходов, в результате для контроля за порядком в город были введены дополнительные подразделения Росгвардии. Погасить назревающий конфликт взялся губернатор области Андрей Чибис, сначала направивший на место событий своего заместителя, а затем прибывший лично. Как он заявил журналистам, правоохранительные органы «свои задачи четко выполняют», «зачинщики установлены», а «все, кто нарушил закон, понесут наказание».

Однако, как заявил “Ъ” представитель одного из пострадавших, адвокат Московской коллегии адвокатов им. генерал-майора юстиции А. С. Кудряшова Максим Водяницкий, все следственные действия фактически свелись к тому, что пострадавших признали потерпевшими. Между тем десять установленных участников драки из числа азербайджанцев, по словам адвоката, были лишь допрошены как свидетели, а обвинение никому не предъявлялось. В итоге 31 августа первый заместитель прокурора области вынес постановление о направлении материалов дела «по подследственности» обратно в отдел полиции «Полярнозоринский». Прокуратура объяснила свое решение тем, что в ходе расследования выяснилось, что участники массовой драки не имели умысла нарушать общественный порядок, а их агрессия была направлена только против участников первого конфликта в кафе «Айсун». Кроме того, по данным надзорного ведомства, не нашел подтверждения и мотив национальной вражды и ненависти.

Почти сразу после этого полиция переквалифицировала статью о хулиганстве (до семи лет лишения свободы) на причинение из хулиганских побуждений вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ, до пяти лет колонии). Впрочем, и по ней никого к ответственности привлекать не стали. Тем временем следствие стало выделять из «большого» расследования материалы для проверки на наличие в действиях «неустановленных лиц» признаков умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), по которой участники массовой драки могут получить символическое наказание, поскольку лишения свободы она не предусматривает: виновного могут оштрафовать либо приговорить к обязательным или исправительным работам либо к аресту на срок до четырех месяцев.

При этом проверку поручили проводить участковым уполномоченным. Потерпевших между тем перевели в статус свидетелей, поскольку дела по ст. 115 УК РФ относятся к частному обвинению, когда пострадавший должен сам писать заявление в мировой суд. Тем временем участвовавших в конфликте подростков поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а их родителей оштрафовали. Впрочем, местные власти одному из потерпевших для реабилитации выдали путевку в «Артек».

«Мы не знаем, с чем связаны такие метаморфозы в изначально громком уголовном деле, но категорически не согласны с новыми формулировками следствия»,— заявил “Ъ” господин Водяницкий, отметив, что действия прокуратуры области уже обжалованы в Генпрокуратуре, а решение следователей полиции — в суде. Адвокаты подчеркивают: они намерены настаивать на возврате дела в СУ СКР и на самом суровом наказании для виновников побоища. По их мнению, помимо хулиганства и причинения вреда здоровью речь может идти и о разжигании межнациональной розни и нападении на сотрудников МВД, которые пытались пресечь действия нападавших.

В УМВД Мурманской области предоставить “Ъ” оперативный комментарий не смогли, попросив направить официальный запрос. Между тем в региональной прокуратуре пояснили, что решения о подследственности принимались по процессуальным основаниям, призвав дождаться окончательных решений по уголовному делу.

Сергей Сергеев