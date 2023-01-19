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Коммерсантъ FM
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ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram

ВТБ первым среди российских банков запустил работу онлайн-банка в мессенджере Telegram. Запуск будет поэтапным. Вначале клиенты смогут проверять баланс, потом совершать переводы через СБП, а потом появится оплата по QR-коду и иные операции.

«Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза»,— сообщила пресс-служба ВТБ. К концу 2023 года клиентам станут доступны все привычные банковские услуги, а также выпуск цифровых продуктов.

Цифровой банк создан на базе чат-бота ВТБ в Telegram. Он доступен на всех операционных системах. Для защиты данных клиентов ВТБ будет использовать 5-факторную защиту.

«В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений. Поэтому создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы стало для нас стратегически важной задачей. Реализация нового цифрового сервиса в Телеграме — уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство и безопасность»,— сказал член правления ВТБ Святослав Островский.

Отметим, что в конце прошлого года Госдума запретила использовать иностранные мессенджеры для предоставления банковских услуг. Запрет распространяется и на информация о переводах денежных средств при безналичных расчетах и сведения, необходимые для осуществления платежей, и (или) сведения о счетах и вкладах россиян в банках. К популярным у россиян иностранным мессенджерам относятся Telegram, WhatsApp и Viber.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» — «Банки и брокеры выходят из чата».

Олеся Павленко

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