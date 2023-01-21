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РКН подтвердил запрет на создание в Telegram ботов для оплаты и рассылок

В Роскомнадзоре сегодня, 21 января, подтвердили, что Telegram включен в список иностранных мессенджеров, в связи с чем с 1 марта передача платежной информации для российских банков через него будет ограничена. Ранее об этом писал «Ъ».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, с 1 марта 2023 года ряду организаций в России запрещено будет использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. Такое требование изложено в принятых в прошлом году поправках к закону «Об информации».

Сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, запретят подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание»,— пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

В Роскомнадзоре ТАСС пояснили, что критериями для признания мессенджера иностранным являются возможность передавать сообщения конкретному пользователю программы, а также информация о принадлежности программы иностранному лицу.

Ограничения вводятся на фоне решений некоторых банков организовывать онлайн-банкинг внутри мессенджеров, в том числе Telegram. Такие сервисы создают, в частности, банки, которые из-за санкций США не могут публиковать свои мобильные приложения в App Store и Google Play.

Например, 19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка внутри своего чат-бота в Telegram, позволяющего проверять баланс и отправлять деньги через систему быстрых платежей. В течение 2023 года банк планирует добавить туда и возможность переводить средства внутри ВТБ и между счетами клиента.

Автор поправок о перечне иностранных мессенджеров, депутат Госдумы Антон Горелкин 19 января заявил «Ъ», что если Telegram попадет в реестр иностранных мессенджеров, то «сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях».

Дарья Эрозбек

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