В Волгограде политолог Серенко отпущен на свободу после допроса по делу о мятеже Пригожина

Политолога и публициста Михаила Серенко, ранее задержанного в Волгограде, отпустили, сообщил он местному изданию V1.RU. По его словам, его опросили по делу о военном мятеже частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Михаила Серенко Фото: Архив Михаила Серенко

«Меня опросили как свидетеля по делу ЧВК "Вагнер". Я рассказал, что ни одного из этой компании не знаю, знаком только с отцом одного из бойцов, дедушке уже 70 лет. Следователи — молодцы, грамотные ребята. Опросили меня, все разъяснили и отпустили»,— сказал господин Серенко V1.RU.

Михаил Серенко добавил, что в данный момент находится дома. Против него не возбуждено никаких дел.

Ранее сегодня стало известно о задержании Михаила Серенко. Его семья сообщила, что его задержали вчера вечером, 24 июня, по подозрению в пособничестве в военном мятеже ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто, участников мятежа преследовать не будут, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко