В Волгограде задержан политолог Михаил Серенко по подозрению в пособничестве Пригожину

Политолога и публициста Михаила Серенко задержали поздно вечером 24 июня в Волгограде, сообщило издание «Блокнот» со ссылкой на его семью. По их словам, следователь заявил, что господина Серенко задержали по подозрению в пособничестве в военном мятеже частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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Фото: Архив Михаила Серенко Михаил Серенко

Фото: Архив Михаила Серенко

По информации «Блокнота», «шестеро вооруженных мужчин и следователь» ворвались в квартиру, где живет Михаил Серенко вместе с женой и дочерью, около 22:00 мск 24 июня. У них изъяли всю электронную технику за исключением личных мобильных телефонов и двух старых планшетов, сообщила изданию жена господина Серенко. По ее словам, им также не дали связаться с адвокатом.

«Следователь зачитал что-то якобы о том, что пришел якобы в связи с уголовным делом о мятеже ЧВК "Вагнер". И якобы Михаил ему способствовал»,— сказала жена Михаила Серенко в разговоре с «Блокнотом».

Сейчас родственники не знают, где находится Михаил Серенко. Адвокат сообщил изданию, что, по его информации, оперативное сопровождение осуществляло ФСБ. Статья, по которой задержан господин Серенко, уточняется.

Михаил Серенко был депутатом гордумы Воронежа, после возглавлял администрацию Тракторозаводского района. Позже он был главой муниципального телевидения Волгограда. Несколько лет назад учредил интернет-издание «Остров Свободы».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто, участников мятежа преследовать не будут, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Олеся Павленко