Китайский подтекст индийского визита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил визит в США, определивший приоритеты американской политики в Индо-Тихоокеанском регионе. Резкое сближение с Индией совпало с новым откатом в отношениях с Китаем, фактически обнулившим итоги визита госсекретаря Блинкена в Пекин. Президент США Джо Байден дважды назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором» и дал зеленый свет оружейным сделкам с Дели, которые должны укрепить потенциал индийской армии в случае войны с Китаем. Одним из итогов саммита стала договоренность создать в Индии центр обслуживания американских военных кораблей, которую замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал попыткой США «вовлечь Индию в свои геополитические построения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе своего визита, центральным событием которого стали переговоры с американским президентом Джо Байденом, премьер Индии Нарендра Моди, по выражению CNN, «наслаждался самыми щедрыми почестями, какие США только могут оказать иностранному лидеру»

Фото: Evan Vucci / AP В ходе своего визита, центральным событием которого стали переговоры с американским президентом Джо Байденом, премьер Индии Нарендра Моди, по выражению CNN, «наслаждался самыми щедрыми почестями, какие США только могут оказать иностранному лидеру»

Фото: Evan Vucci / AP

Государственный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, после которого он прибыл в Каир и в воскресенье провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сисси, продолжают обсуждать как событие, которое расставляет точки над i в отношениях США с ведущими азиатскими державами.

Подводя итоги переговоров Джо Байдена и Нарендры Моди, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал не искать в них скрытый антикитайский подтекст, учитывая многочисленные комментарии на тему дружбы против «авторитарного Китая».

«США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита Нарендры Моди как к своего рода возможности послать сигнал Китаю. Цель состояла в том, чтобы послать сигнал американскому народу и индийскому народу о том, насколько важны двусторонние отношения»,— заявил Джон Кирби.

Однако несмотря то, что американский и индийский лидеры в ходе саммита старательно избегали прямого упоминания Китая, эта острая для обеих сторон тема постоянно всплывала в их высказываниях о том, как должны строиться отношения в Индо-Тихоокеанском регионе и какую роль в нем должен играть Китай.

В заявлении, принятом по завершении переговоров Джо Байдена и Нарендры Моди, отмечается, что стороны выступают за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, что «позволит обеспечить мир и процветание в Индийском и Тихом океанах». «Лидеры выражают обеспокоенность по поводу действий принудительного характера и растущей напряженности, выступают решительно против дестабилизирующих или односторонних действий, нацеленных на изменение статус-кво силой»,— говорится в итоговом коммюнике, не оставляющем сомнения в том, что под главной силой, бросающей вызов миру и стабильности в Азии, обе стороны подразумевают Пекин.

Впрочем, в ходе общения с Нарендрой Моди Джо Байден все же был вынужден объясниться по поводу отношений с Китаем и его лидером Си Цзиньпином. На пресс-конференции с индийским премьером в Белом доме, отвечая на вопрос, не считает ли он, что его последнее высказывание о Си Цзиньпине как о диктаторе подрывает процесс нормализации отношений с КНР, господин Байден не стал оправдываться, дав понять, что сказал то, что имел в виду, и выразил уверенность, что его слова не должны иметь «какие-то реальные последствия».

Не желая извиняться за свои слова, которые вызвали новый скандал в отношениях Вашингтона и Пекина уже после визита в китайскую столицу госсекретаря США Энтони Блинкена, президент при этом поблагодарил главу американской дипломатии за «отличную поездку» в Пекин.

Скандал в отношениях с Пекином, который застал членов администрации Байдена врасплох, разразился менее чем через 24 часа после того, как Энтони Блинкен завершил свои переговоры с высшим руководством Китая и был лично принят Си Цзиньпином. Выступая на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в штате Калифорния во вторник, Джо Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором». «Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, из-за того, что он не знал, что шар там находился. Нет, я серьезно. Это большой конфуз для диктаторов, когда они не знают, что произошло»,— заявил Джо Байден.

Еще одним поводом для огорчения китайского лидера, по словам Джо Байдена, стал альянс QUAD в составе Индии, Австралии, Японии и США, члены которого, по его словам, сейчас «работают рука об руку в Южно-Китайском море».

После выпада в адрес Си Цзиньпина посольство КНР в Вашингтоне призвало американскую сторону «немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия». В китайском диппредставительстве подчеркнули, что в противном случае ответственность за последствия будет лежать на США. По словам китайских дипломатов, посол КНР Се Фэн в минувшую среду выразил решительный протест представителям Белого дома и Госдепа.

Однако пикантность ситуации состоит в том, что незапланированный скандал, ставший для американских дипломатов удручающим послесловием к визиту Энтони Блинкена в Пекин, развивался во время визита Нарендры Моди в США.

В этой ситуации сам премьер Моди подчеркнуто дистанцировался от проблем в американо-китайских отношениях, продвигая свою повестку сотрудничества с США, но при этом раз за разом прозрачно указывая на не названный им источник напряженности — Китай.

Выступая с речью перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, индийский лидер заявил, что «темные тучи конфронтации бросают свою тень в регионах Индийского и Тихого океанов». «Стабильность региона превратилась в один из центральных консенсусов американо-индийского партнерства»,— заявил индийский лидер. Впрочем, при этом Нарендра Моди сделал акцент на том, что «наше видение не преследует цели сдерживать кого бы то ни было».

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди наслаждался самыми щедрыми почестями, которые США только могут оказать иностранному лидеру. Но на протяжении большей части его государственного визита призрак незваного гостя витал над Вашингтоном и будущим американо-индийских отношений. Этим призраком был Китай. Растущее убеждение в том, что США идут по пути столкновения с азиатской державой, определяет отношения между США и Индией. Это помогает понять, почему президент Байден и Конгресс чествовали Моди, несмотря на тот факт, что его популистское индуистско-националистическое правительство привело к значительному ослаблению прав человека, политических свобод, свободы прессы и религиозных свобод, что, по-видимому, противоречит стремлению американского лидера к глобальной демократии»,— комментирует роль китайского фактора в американо-индийских отношениях телеканал CNN.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, по итогам переговоров в Вашингтоне Индия и США заключили соглашение о поставке американских беспилотников MQ-9B, часть которых Дели планирует использовать для патрулирования территорий на границе с Китаем. В рамках соглашения на сумму около $3 млрд Индия получит около 30 беспилотников этого типа. Около половины из них будет передано ВМС Индии.

Как отмечает The Wall Street Journal, после эскалации 2020 года на границе с Китаем Индия нуждается в дополнительных средствах обеспечения безопасности.

Еще одним итогом переговоров в Дели, который повышает ставки в американо-китайских отношениях в регионе, стала достигнутая договоренность о капитальном ремонте американских военных кораблей в портах Ченнай, Мумбай и Гоа. Подписанное соглашение позволит кораблям ВМС США проходить обслуживание и ремонт на индийских верфях и поддерживать возможность ведения боевых операций сразу на нескольких морских театрах Индо-Тихоокеанского региона.

Между тем в МИД РФ встретили эту новость с глубокой озабоченностью. «Я, конечно, не могу не констатировать, что США предпринимают усиливающиеся попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения. Для этого формируются разного рода структуры: формальные и неформальные. Подтягивание Индии предпринимается и другими западными странами. Я уверен, что наши индийские партнеры, будучи весьма опытными и точно разбирающимися в хитросплетениях современной мировой политики, полностью отдают себе отчет в том, с какими рисками может быть это все сопряжено»,— прокомментировал решение создать индийский хаб для ВМС США замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Строкань