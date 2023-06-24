Правительство Тульской области: переговоры с Пригожиным не в полномочиях губернатора Дюмина

В полномочия губернатора Тульской области Алексея Дюмина не входят переговоры с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Так пресс-служба регионального правительства ответила на просьбу прокомментировать информацию Telegram-канала Brief об участии господина Дюмина в переговорах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию.

Региональное правительство в ответ на запрос «РИА Новости» отметило, что глава региона «обеспечивает непрерывное и устойчивое управление регионом» и «одна из самых главных задач — это обеспечение безопасности жителей региона и функционирование жизненно важной инфраструктуры». «Обозначенные вопросы (в запросе о комментарии об участии в переговорах.— "Ъ") выходят за рамки полномочий губернатора»,— говорится в сообщении правительства.

Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию по Алексею Дюмину, только сказал, что «больших деталей» о ситуации вокруг Евгения Пригожина сообщить не может.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления господина Пригожина «информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством.

На этом фоне проводились переговоры по урегулированию ситуации с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. По их итогам российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель должен отправиться в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер» в свою очередь готовятся к выходу из Ростова-на-Дону.

Леонид Уварчев