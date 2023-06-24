НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в поддержку ЧВК «Вагнер»

Национальный антитеррористический комитет (НАК) напомнил об ответственности за участие в несанкционированный акциях. Об этом ТАСС сообщили в оперативных штабах в Москве и Мособласти.

«Указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности»,— говорится в сообщении. Среди населения сейчас есть случаи распространения провокационных сообщений с призывами принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер», пояснили в НАК.

23 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». В этой связи ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

Затем в Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции. Сейчас основатель ЧВК распорядился остановить марш.

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Мария Федотова