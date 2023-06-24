Во дворе отеля «Трезини» у офиса Пригожина обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами

В Санкт-Петербурге у отеля «Трезини», в котором, как считается, может располагаться офис основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обнаружили «Газель», набитую коробками с пятитысячными купюрами. Об этом днем сообщало издание «Фонтанка». Сам Евгений Пригожин подтвердил информацию и заявил, что миллиарды наличных денег использовались для выплаты зарплат и похоронных денег.

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Корреспондент издания наблюдал за происходящим в 12:30. Задние двери белой «Газели» были открыты, сотрудники ФСБ выгружали из нее офисные коробки коричневого картона примерно 60*40 см.

Тогда на земле уже стояло около восьми коробок, часть из них была открыта, они были наполнены пачками российских купюр, в основном красного цвета, похожие на 5-тысячные, пишет «Фонтанка». В самой «Газели» находилось несколько рядов подобных коробок, сообщает издание.

По данным «Фонтанки», во время обыска отеля «Трезини» сотрудников заинтересовала белая «Газель», которая не принадлежала никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ и нашли в ней коробки, полные денег, сообщает издание. По его оценке, речь может идти как минимум о миллионах рублей.

«Информация, распространяемая в некоторых СМИ: во время обысков у офиса Пригожина обнаружена “Газель” с деньгами. У меня обнаружена не одна “Газель”, у меня обнаружена “Газель” и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемой компенсации “груз 200” и другие вопросы … ЧВК “Вагнер” живет 10 лет, используя исключительно наличные деньги, что и написано в контракте, а я это тщательно соблюдаю … (Раньше.— “Ъ”) всех устраивали наличные, а теперь пришли с обысками. Ничего страшного. Наличные деньги действительно были найдены»,— говорится в аудиосообщении, которое выложила пресс-служба Евгения Пригожина.

Рано утром 24 июня сотрудники силовых ведомств также оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге, сообщал «Ъ-СПб». Кроме этого, оцепление было замечено возле ЖК «Северный Версаль», где, предположительно, проживает господин Пригожин.

23 июня основатель ЧВК обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова