Оперштаб Краснодарского края опроверг захват администрации Усть-Лабинска бойцами ЧВК «Вагнер»

Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокацией и фейком информацию о захвате силами ЧВК «Вагнер» администрации города Усть-Лабинск и его главы Станислава Гайнюченко.

«Сам Станислав Гайнюченко, который еще не избран главой района, а в настоящий момент исполняет обязанности главы администрации, подтвердил, что он находится на рабочем месте. В самом городе и в Усть-Лабинском районе обстановка стабильная, все системы жизнеобеспечения муниципалитета работают штатно»,— говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

В Telegram-канале господина Гайнюченко позднее опубликовано видео, в котором он рассказывает об итогах прошедшего рабочего дня. При этом он никак не комментирует слухи о захвате администрации бойцами ЧВК.

Оперштаб заявил, что в последние сутки в интернете распространяется особенно много фейков от ЦИПсО Украины. В штабе подчеркнули необходимость доверять только официальным источникам информации.

Ранее сегодня, 24 июня, оперштаб опроверг информацию об экстренных проверках и рейдах полиции по гостиницам Анапы, в которых проходят реабилитацию после ранений бойцы ЧВК «Вагнер».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня, Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов