Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о проверках раненых бойцов «Вагнера»

Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком информацию об экстренных проверках и рейдах полиции по гостиницам Анапы, в которых проходят реабилитацию после ранений бойцы ЧВК «Вагнер».

«В мессенджерах распространяется провокационная информация о якобы экстренных проверках и рейдах полиции по гостиницам курортных поселков близ Анапы, где проходят реабилитацию и восстановление после ранений бойцы ЧВК "Вагнер". Такие сообщения — фейк»,— говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

Уточняется, что, по информации администрации Анапы, сейчас полиция не проводит в городе никаких специальных проверок гостиниц, санаториев и домов отдыха.

Ранее сегодня, 24 июня, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что сотрудники МВД пришли с проверкой в реабилитационные центры ЧВК «Вагнер» в селе Витязево под Анапой. По информации канала, полицию интересуют основания нахождения в 12 гостиницах села постояльцев, среди которых есть те, кто еще не получил документы о помиловании.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня, Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов