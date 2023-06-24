Медведев: мы не позволим, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти РФ не позволят, чтобы ядерное оружие оказалось под управлением бандитов. Он назвал мятеж спланированной операцией для захвата власти в стране и допустил, что в ее подготовке участвовали иностранные специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения. ...Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам»,— сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).

Зампред Совбеза назвал причины мятежа, которые выдвигал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, спекуляциями, которые не выдерживают никакой критики. Среди них господин Медведев упомянул удары по тыловым расположениям, коррупцию чиновников и невыполнение некоторых обязательств со стороны Минобороны. «Это брехня»,— подчеркнул политик.

Господин Медведев заявил, что происходящее в России укладывается в схему хорошо продуманного и срежиссированного государственного переворота, и не исключил, что в его организации также участвовали бойцы элитных частей вооруженных сил РФ.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, и объявил о походе на Москву. Президент России счел действия главы ЧВК мятежом и предательством. Сейчас колонны ЧВК «Вагнер» движутся по Липецкой области.

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Эрдни Кагалтынов