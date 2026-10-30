«Уже в первом зале расположился топ-экспонат — "Девятый вал"»

Конечно, ажиотаж приятен, но создает проблемы, в первую очередь, в экспонировании. Выставочные залы корпуса Бенуа имеют анфиладную ориентацию, то есть это расположенные друг за другом вытянутые пространства. Да еще и архитектор выставки выстроил посередине проходов реликвии и меморабилии: от медалей Айвазовского до корабельных пушек и якорей, чтобы, видимо, глубже погрузить зрителя. Вышло немного провинциально, как в краеведческом музее. А в одном из последних залов ИИ оживили один из морских пейзажей, надо сказать, весьма неумело, и непонятно, зачем это сделано.