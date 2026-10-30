«Уже в первом зале расположился топ-экспонат — "Девятый вал"»
Дмитрий Буткевич — о выставке в Русском музее
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В Русском музее, в корпусе Бенуа открылась огромная экспозиция с более чем лаконичным названием «Айвазовский», Ну а что рассусоливать, и так все ясно. Итак, 120 полотен великого мариниста, включая и «Девятый вал», и «Бриг Меркурий», и даже «Пушкина в Гурзуфе», фигуру которого, за неумением певца морей и океанов, написал приятель Репин.
Директор ГРМ Алла Манилова уверенно идет по пути отечественных блокбастеров. Только что отгремел Кончаловский, продолжается в соседних залах Русского Шишкин. Мы попали на Айвазовского на второй день работы, отдельное спасибо пресс-службе ГРМ. Тем временем хвост стоял до поворота на Итальянскую (и это только из зрителей, купивших электронные билеты).
Конечно, ажиотаж приятен, но создает проблемы, в первую очередь, в экспонировании. Выставочные залы корпуса Бенуа имеют анфиладную ориентацию, то есть это расположенные друг за другом вытянутые пространства. Да еще и архитектор выставки выстроил посередине проходов реликвии и меморабилии: от медалей Айвазовского до корабельных пушек и якорей, чтобы, видимо, глубже погрузить зрителя. Вышло немного провинциально, как в краеведческом музее. А в одном из последних залов ИИ оживили один из морских пейзажей, надо сказать, весьма неумело, и непонятно, зачем это сделано.
Уже в первом зале расположился топ-экспонат — «Девятый вал». Публика традиционно около него зависает и селфится, а тут же еще и портрет молодого Айвазовского кисти А.В. Тыранова, всем интересно поразглядывать 24-летнего красавца Ованеса, и тут же висит колофон с биографией мастера. Сразу устроители задают тон суеты и раздражения от того, что картин-то и не видно.
Привлекли внимание батальные полотна, выполненные по императорскому заказу и хранящиеся в Адмиралтействе. Их никто не видел на выставках. Но, конечно, огромная феодосийская коллекция мастера (около 400 живописных работ), как объясняют устроители, приехать, по понятным причинам, не могла. Что, увы, обеднило экспозицию. Практически не было «степного Айвазовского», совсем не было портретов. Хотя, повторюсь, в людских образах великий маринист был не очень силен.