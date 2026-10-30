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ИИ оказался не по карману

Что стоит за одним из крупнейших обвалов на американском фондовом рынке
Ставка техногигантов на искусственный интеллект не сыграла. Так Bloomberg прокомментировал один из крупнейших обвалов на американском фондовом рынке. После публикации квартальной отчетности акции технологических компаний упали.

Jeenah Moon / Reuters

По данным Reuters, в совокупности за два дня они могут потерять почти $800 млрд капитализации. Только Alphabet, владелец Google, накануне лишилась $500 млрд рыночной стоимости. Ещё примерно $300 млрд к концу этого дня могут потерять Intel и Amazon. Распродажа затронула и других представителей технологического сектора. Подробнее о причинах и последствиях обвала в справке “Ъ FM”.

Инвесторы обеспокоены замедлением роста основного бизнеса компании на фоне рекордных расходов на искусственный интеллект. По данным Bloomberg, Alphabet, Amazon, Microsoft и другие гиганты индустрии планируют потратить на нейросети почти $750 млрд к концу года.

Акции владельца Google накануне обвалились на 12%, несмотря на то, что выручка облачного подразделения Google Cloud удвоилась. Однако в третьем квартале капитальные расходы компании превысили операционный денежный поток на 21%. Причиной стали глобальные вложения в ИИ. Alphabet в этом году планирует потратить на инфраструктуру $205 млрд.

Бумаги Amazon теряли 6-7% на дополнительных торгах. Планы по расходам компании включают $220 млрд на нейросети, а её отрицательный кэш-флоу за последние 12 месяцев превысил $42 млрд.

Акции производителя процессоров Intel обвалились на 23% на дополнительных торгах 29 октября. Компания прогнозирует выручку в четвертом квартале на уровне $15-16 млрд против ожидаемых $17 млрд. Причиной компания называет падение спроса на компьютеры из-за перебоев в производстве чипов. В частности, взрыв на заводе Intel в Израиле может привести к потере $600 млн выручки. На этом фоне компания не ожидает положительного денежного потока по итогам года.

Как отмечает Bloomberg, основные опасения инвесторов связаны с окупаемостью масштабных вложений в ИИ. Техногиганты тратят сотни миллиардов долларов на дата-центры и вычислительные мощности, у Intel к этому добавляются производственные проблемы. Теперь рынок, вероятно, будет требовать доказательств того, что инвестиции действительно приведут к развитию, считает президент финтех-холдинга Finbridge Рафаэль Абрамян:

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«Я бы не назвал то, что происходит с котировками, каким-то разрывом пузыря, потому что, на мой взгляд, все гораздо более прозаично. Alphabet отчиталась, с одной стороны, о достаточно рекордных показателях по выручке, по росту компании фундаментальному, но при этом впервые за исторический горизонт она показала отрицательный денежный поток. В первую очередь, конечно, из-за капитальных вложений в инфраструктуру, привязанную к искусственному интеллекту.
На мой взгляд это как раз и есть корень проблемы. Что сейчас компании находятся в определенной гонке за выгодами от ИИ. Все компании из топ-сегмента. Мы фактически приходим к ситуации, в которой остановиться они не могут. Я уверен, что даже это снижение, обвал по котировкам Alphabet и других игроков рынка ничего не изменит. Конечно же, они не будут останавливаться.
Придется прийти к гораздо более дисциплинированной отчетности по тем миллиардам долларов капекса, которые вложены в развитие ИИ. Нужно будет отчитываться по результатам, по реальным бенефитам от этих вложений.
А ещё каким-то образом начать диалог с инвесторами относительно дальнейшей траектории такого инвестирования. Вот это, мне кажется, изменится. То что кэш-флоу, становится во главу угла. Это тоже, с одной стороны, не новая история, примерно там раз в два-три года. Мы слышим одни и те же призывы: "Показывайте деньги, показывайте чистый поток".

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Конкретно в этом цикле, я думаю, немаловажную роль играет позиция ФРС, которая сохраняет ключевую ставку на достаточно высоком уровне. При этом ещё и гайденс указывает на дальнейшее увеличение этой ставки. Естественно, в условиях дорогих денег все хотят кэш-флоу здесь и сейчас, особенно когда есть альтернативные инструменты фиксированной доходности, которые дают достаточно хороший, высокий доход».
Из всех техногигантов лучшие финансовые результаты показала Microsoft, которой удалось сохранить положительный свободный денежный поток. Однако на фоне общего обвала сектора даже эти результаты не смогли поддержать котировки. После первоначального роста акции Microsoft завершили вчерашние торги снижением на 0,2%.
Искусственный интеллект
Фондовый рынок
Инвестиции
Технологии

Авторы

  • Ульяна Горелова
    редактор