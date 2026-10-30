ИИ оказался не по карману

Инвесторы обеспокоены замедлением роста основного бизнеса компании на фоне рекордных расходов на искусственный интеллект. По данным Bloomberg, Alphabet, Amazon, Microsoft и другие гиганты индустрии планируют потратить на нейросети почти $750 млрд к концу года.

Акции владельца Google накануне обвалились на 12%, несмотря на то, что выручка облачного подразделения Google Cloud удвоилась. Однако в третьем квартале капитальные расходы компании превысили операционный денежный поток на 21%. Причиной стали глобальные вложения в ИИ. Alphabet в этом году планирует потратить на инфраструктуру $205 млрд.

Бумаги Amazon теряли 6-7% на дополнительных торгах. Планы по расходам компании включают $220 млрд на нейросети, а её отрицательный кэш-флоу за последние 12 месяцев превысил $42 млрд.

Акции производителя процессоров Intel обвалились на 23% на дополнительных торгах 29 октября. Компания прогнозирует выручку в четвертом квартале на уровне $15-16 млрд против ожидаемых $17 млрд. Причиной компания называет падение спроса на компьютеры из-за перебоев в производстве чипов. В частности, взрыв на заводе Intel в Израиле может привести к потере $600 млн выручки. На этом фоне компания не ожидает положительного денежного потока по итогам года.