Песков: украинские удары по НПЗ не влияют на подготовку переговоров
Удары ВСУ по российским НПЗ не осложняют подготовку переговоров России, Украины и США, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, переговорный процесс продолжится.
«Подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий»,— объяснил журналистам представитель Кремля. Он отметил, что Россия против приостановки боевых действий даже во время переговоров, поскольку она может дать «передышку украинцам».
При этом Москва не собирается инициировать обсуждение украинских ударов по НПЗ на предстоящих переговорах в Абу-Даби. «Мы противодействуем, мы ведем СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары, и мы достигаем таким образом своих целей»,— добавил Дмитрий Песков.
Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что окончательные дата и место встречи делегаций России, Украины и США еще не согласованы. Предполагается, что переговоры пройдут после 4 ноября в Абу-Даби. По словам Дмитрия Пескова, обсуждать на них будут, среди прочего, вопрос территориальных компромиссов.