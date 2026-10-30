Песков: украинские удары по НПЗ не влияют на подготовку переговоров

«Подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий»,— объяснил журналистам представитель Кремля. Он отметил, что Россия против приостановки боевых действий даже во время переговоров, поскольку она может дать «передышку украинцам».