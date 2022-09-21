Вылет с купюрами

Меньше чем за сутки с момента объявления в России частичной мобилизации граждане скупили все авиабилеты в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул на ближайшие дни. Источники “Ъ” в отрасли напрямую связывают всплеск спроса в 10–15 раз с тем, что пассажиры опасаются возможных ограничений на выезд. Юристы говорят, что пока не выпустить могут только тех, кто получил повестку. Билеты на самые популярные направления доступны на следующую неделю, но цены на них увеличились до 15 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как подсчитал “Ъ”, цены на авиабилеты из России на отдельные востребованные международные направления подскочили за 21 сентября в 10–15 раз на фоне объявления частичной мобилизации. По оценкам собеседников “Ъ” в авиакомпаниях, динамика спроса и роста цен в общих чертах повторяет пиковые всплески начала марта. Спрос на перелеты 21 сентября вырос втрое по сравнению со средними показателями последних недель, говорит источник “Ъ” на рынке бронирования авиабилетов. Динамику обеспечили в основном зарубежные направления: Казахстан, Армения, Турция, Узбекистан и ОАЭ. «Они же были среди популярных и раньше, но сегодня вышли в топ, обогнав внутрироссийские»,— пояснил он.

“Ъ” провел мониторинг цен на отдельных направлениях с вылетом 22 сентября, 30 сентября и 7 октября, оценивая ситуацию на 01:00 21 сентября и на 19:00 мск в тот же день. Red Wings в ночь на 21 сентября продавал билеты из Москвы в Ереван от 16 тыс. руб.— к моменту публикации цены начинались от 154,7 тыс. руб. Рейс на 30 сентября подорожал с 12 тыс. до 85 тыс., на 7 октября в продаже оставались билеты от 12,2 тыс. руб. Ночные билеты «Азимута» от 16 тыс. закончились — ближайшие доступные вылеты с 25 по 30 сентября начинаются от 97 тыс. руб.

На сайте «Аэрофлота» за полдня раскупили билеты на прямые рейсы в Ереван с ценой от 26 тыс. руб., сейчас перелет с пересадкой на борт «России» в Сочи стоит от 122,5 тыс. руб. за бизнес-класс. На те же рейсы 30 сентября и 7 октября «Аэрофлот» поднял ценник с 19 тыс. до 62 тыс. руб. Прямые рейсы Utair на 30 сентября подорожали с 16 тыс. до 50 тыс. руб. FlyOne Armenia подняла цены с 15 тыс. руб. до €2,4 тыс. (144 тыс. руб.): мест на 22 сентября не осталось, на 23 сентября доступны четыре билета.

Рейсы в Стамбул на 22 сентября тоже почти полностью раскуплены. На вечер 21 сентября были всего две возможности улететь в эту дату: чартерный прямой рейс «Ямала» за 329 тыс. руб. (ночью стоил 26 тыс. руб.) и рейс Emirates c пересадкой в Дубае за 213 тыс. руб. Улететь с Red Wings можно было за 35 тыс. руб.— сейчас ближайший вылет на 23 сентября стоит 152 тыс. без багажа.

Рейсы «Аэрофлота» распроданы по 26 сентября, билеты начинаются от 77 тыс. руб. «ИрАэро» поднял цены на ближайшие даты с 80 тыс. до 214 тыс. руб., стоившие сутки назад 81 тыс. руб. билеты Turkish Airlines распроданы до 25 сентября и начинаются от 173 тыс. руб. в бизнес-классе. «Азимут» продал все билеты до 28 сентября, их цена выросла с 35 тыс. до 61 тыс. руб.

Самый дешевый перелет в Дубай сутки назад предлагали Azerbaijan Airlines с пересадкой в Баку за 22 тыс. руб. В ночь на 21 сентября последний «прямой билет» на Emirates стоил 90 тыс., оставшиеся рейсы были доступны за 170–300 тыс. руб.

С 1 октября рейсы туда запускает «Аэрофлот», ночью их продажи начинались от 51 тыс. руб. без багажа — сейчас от 127 тыс. С 28 сентября из Москвы с пересадкой на борта «России» в Сочи и других городах можно улететь от 108 тыс. руб., но осталось один-два билета на рейс.

Похожая картина на других популярных направлениях. В частности, прямые рейсы «Аэрофлота» в Астану ночью на 21 сентября стоили от 25 тыс. руб., сейчас ближайший доступный вылет — 27 сентября, от 165 тыс. в бизнес-классе (выполняет «Россия»). Рейсы «Аэрофлота» в Минск, откуда можно улететь в Тбилиси, подорожали за сутки с 6 тыс. до 44 тыс. руб.

Хотя резкий рост спроса был спровоцирован страхом россиян перед возможным закрытием границ на фоне мобилизации, по словам собеседников “Ъ” в нескольких аэропортах, 21 сентября не было случаев, чтобы пассажира не посадили на международный рейс по подобной причине.

Крупнейшие авиакомпании не ответили на запрос “Ъ”.

Из-за нехватки билетов на регулярные рейсы путешественники могут начать бронировать туры, включающие блочные места. «Основные бронирования идут на ближайшие три недели: возможно, кто-то из туристов рассматривает возможность остаться за рубежом, но нас клиенты об этом не информируют»,— рассуждает собеседник “Ъ” на туристическом рынке. Еще один источник “Ъ” не фиксирует ажиотажных продаж туров: «Традиционно на фоне подобных эмоциональных потрясений они падают на 50–70% на несколько дней».

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что 21 сентября речь шла именно об увеличении числа запросов на туры за рубеж, но не об их конверсии в реальные продажи. По словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, клиенты массово интересовались возможностями аннуляции туров, «спрашивали, что делать, разрешен ли вообще выезд за рубеж».

Ограничения на выезд касаются только тех, кто получил повестку из военного комиссариата — они числятся в сводном реестре Минобороны, который доступен погранслужбе ФСБ, объясняет управляющий партнер юркомпании «Позиция права» Егор Редин. До момента появления дополнительных разъяснений, по его словам, «действует только это правило». “Ъ” направил запрос в Погранслужбу ФСБ. При этом в Российском союзе туриндустрии рекомендовали туркомпаниям включать в договоры с клиентами положение, по которому путешественники должны сами удостовериться, есть ли у них право выезжать на пределы страны, сказал глава правового комитета организации Георгий Мохов.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова