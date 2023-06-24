Юг перешел в режим КТО

Рядом со штабом Южного военного округа в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Об этом сообщил корреспондент RT и местные Telegram-каналы. Громкий хлопок и звуки стрельбы были слышны примерно в 13:50. После этого, как передают местные журналисты, бойцы ЧВК «Вагнер» потребовали, чтобы люди отошли минимум на два километра от здания. Видео произошедшего опубликовал военный корреспондент RT Роман Косарев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей без необходимости не покидать дома. Владимир Путин в обращении заявил, что ситуация в регионе остается сложной: заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Группы «вагнеровцев» с утра расположились около нескольких государственных зданий, рассказывает корреспондент “Ъ-Юг” Анастасия Назарова:

«Около 5 утра появилась информация сначала в местных Telegram-каналах о том, что в Ростов направляется колонна техники, включая три танка. Они действительно прошли по городу и довольно быстро оказались в центральной части города, заняли позиции перед штабом Южного военного округа, который находится как раз на проспекте Буденовского.

Рядом расположен также отдел полиции, главк МВД. Чуть в стороне находится администрация Ростова. Подходы к администрации были перекрыты, как и к отделу ФСБ. Я попыталась попасть к штабу Южного военного округа, меня встретил человек в военной форме, который сказал, что он из Минобороны, и людей туда не пропускают.

Глава администрации сообщал, что в городе в принципе стабильная обстановка. Возле штаба Южного военного округа стояли автомобили с этой пометкой. Там были военные с повязками "военная полиция". И они действительно не вступали в конфликт с ЧВК, все проходило довольно спокойно».

В регионе перекрыто движение по трассе М-4 «Дон». Это привело к многокилометровым пробкам. На 11 участках организован подвоз питьевой воды. Воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым» водителей призвали и власти Подмосковья.

В самом Ростове временно приостановил работу крупный торговый центр. Двери для посетителей закрыли и некоторые супермаркеты, рассказывает редактор издания «Блокнот Ростов» Роман Неведров. Несмотря на попытки властей пресечь панику, местные жители уже устремились на АЗС, рассказал собеседник “Ъ FM”:

«Большинство людей даже ругаются с "вагнеровцами", кричат, что из-за них сейчас город разобьют и прочее. Возмущаются, что перекрыли дороги. Начались очереди за бензином, очереди в магазинах безумные. Мэрия и правительство уже дали данные, что товаров и топлива всем хватит. Но люди все равно собираются в очередях в магазинах. Некоторые , например "Магнит", закрыты. Открылись с утра, потом часов в девять просто закрыли двери и все.

Транспорт в городе ходит, но движение по некоторым маршрутам отменено, в частности, на улицах, где все это происходит. При этом работает уборочная техника, дворники. Людей на улицах стало меньше. Губернатор в Telegram-канале дает информацию о том, что все под контролем. Больше вопросов уделяется пробкам на М-4. Кто-то уже даже пытался разбирать ограждения, чтобы развернуться и поехать по другой дороге. В южном направлении в сторону Краснодара выехать еще можно».

Тем временем воронежский губернатор Александр Гусев опроверг сообщения о продвижении военной техники в регионе. В своем Telegram-канале он также напомнил об ответственности за распространении фейков. Глава региона попросил жителей следить за информацией о происходящем только в официальных источниках.

В центре города мало что говорит о действующем режиме антитеррористической опасности, рассказывает корреспондент “Ъ” в Воронеже Сергей Толмачев:

«В Воронежской области введен режим КТО. Приостановлено движение по трассе М-4. Это трасса между Ростовом и Москвой. В утреннем сообщении губернатора Воронежской области говорилось о том, что по ней движется военная техника. Но в самом городе, я сейчас нахожусь в центре, ситуация абсолютно спокойная, нет ни военной техники, ни патрулей, полиции. Стою рядом с военной частью в центре города, солдаты, как обычно, несут караул. Массовые мероприятия отменены».

В Липецкой области усилены меры безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Жителям рекомендовали не ездить в южном направлении, в частности в Воронежскую область, а также не покидать дома без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте. Ограничено движение на всех выездах на трассу М-4, расположенных на территории Липецкой области.

Все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Колонны ЧВК «Вагнер» местные жители пока не видят, хотя ранее сообщалось о ее возможном появлении, отмечает помощник депутата Липецкого областного совета Николай Кургузов:

«В Хлевенском районе на второстепенной трассе перекрыли движение, сказали, что пойдет колонна. Туристы, которые ехали в сторону юга, стоят в километровых пробках. Елец — узловой пункт на трассе М-4 — и там тоже серьезные заторы. Но на саму М-4 никто попасть не может. И поэтому увидеть, движется ли там колонна, невозможно. Люди туда не могут попасть. Была информация в ряде Telegram-каналов, что колонна ЧВК "Вагнер" свернула с основной трассы и поехала на Красный. Люди, которые живут в Красном, никого там не видели, во всяком случае, пока».

Кроме Липецкой и Воронежской областей, об отмене массовых мероприятий заявили также власти Тульской, Тверской и Калининградской областей. Губернатор Антон Алиханов призвал калининградцев, которые служат в «Вагнере», прекратить выполнять преступные указания и подчиниться приказу верховного главнокомандующего.

Контроль за безопасностью усилили власти Нижегородской области. 24 июня там были запланированы массовые мероприятия, посвященные Дню молодежи, их скорректировали, салют уже отменен. Праздничные мероприятия также отменили в Томске, сообщила мэрия города. В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Все службы Владимирской области переведены на особый режим.

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Елизавета Скобцова