На вокзалах Ростова-на-Дону очереди из желающих уехать

Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать из города, сообщают местные СМИ. Корреспондент «Ъ» передает, что большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Федичкина, Коммерсантъ Фото: Кристина Федичкина, Коммерсантъ

По информации правительства региона, автовокзал работает в штатном режиме. «Остановлена продажа билетов на направления, по которым временно перекрыто движение»,— сообщили в пресс-службе правительства журналистам.

Как сообщалось ранее, утром глава ЧВК «Вагнер» сообщил, что подразделениями компании взяты под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону.

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Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону