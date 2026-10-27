Мосбиржа намерена до конца года начать торги кредитно-дефолтными свопами
CDS позволяет передать кредитный риск от одного участника рынка другому. В России инструмент будет представлять собой стандартизированный внебиржевой договор с центральным контрагентом — Национальным клиринговым центром (НКЦ), пояснил господин Локтионов.
Согласно договору, покупатель платит продавцу за «защиту от кредитного события» конкретного эмитента. К таким событиям относятся в том числе банкротство и реструктуризация. Продавец принимает этот риск. «Если событие наступает, продавец перечисляет компенсацию. Механизм ее определения будет прописан в спецификации контракта»,— добавил представитель Мосбиржи.
По словам первого вице-президента, главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова, в первую очередь начнутся торги контрактами в отношении обязательств 10 крупных российских эмитентов, отмечает Forbes. В тестировании CDS, по данным издания, участвует и Сбербанк. Директор департамента глобальных рынков «Сбера» Александр Зозуля заявил, что банк готов выступать маркетмейкером для нового инструмента.
Стоимость свопа будет состоять из двух частей — единоразового и ежемесячных платежей, указывает Forbes. Последний будет называться «стандартным спредом», он составит 100 базисных пунктов, или 1% от стоимости защиты. Разовая часть оплаты будет зависеть от кредитного качества эмитента. Итоговая цена получит название «кредитный» или «котируемый спред». Сначала к CDS допустят эмитентов кредитного качества АА+ и выше.