Мосбиржа намерена до конца года начать торги кредитно-дефолтными свопами

Стоимость свопа будет состоять из двух частей — единоразового и ежемесячных платежей, указывает Forbes. Последний будет называться «стандартным спредом», он составит 100 базисных пунктов, или 1% от стоимости защиты. Разовая часть оплаты будет зависеть от кредитного качества эмитента. Итоговая цена получит название «кредитный» или «котируемый спред». Сначала к CDS допустят эмитентов кредитного качества АА+ и выше.