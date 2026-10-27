В Москве начали поэтапную реставрацию гостиницы «Пекин»
В Москве началась комплексная реставрация гостиницы «Пекин». Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Работы будут вести поэтапно. Сначала реставраторы занялись корпусом со стороны 2-й Брестской улицы.
В этом корпусе отремонтируют кровлю, фасады и интерьеры, усилят конструкции и смонтируют современные инженерные системы. Закончить эту часть работ планируют в 2027 году. Затем гостиничные номера перенесут в отреставрированную часть здания, а специалисты перейдут к корпусу со стороны Садового кольца.
Последней отреставрируют центральную, башенную часть здания с главным входом. По историческим аналогам там воссоздадут дубовый портал и входные двери с массивными художественными ручками. По словам мэра, интерьеры гостиницы «с их уникальным лепным декором, росписями и отделкой из ценных пород камня также ждет тщательная реставрация».
Здание в стиле сталинского ампира возводили в 1939–1956 годах по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина. Гостиница признана памятником архитектуры регионального значения. Господин Собянин назвал ее ключевым элементом ансамбля Триумфальной площади. В 1957 году в «Пекине» открылся первый в Москве ресторан китайской кухни, деликатесы для него доставляли самолетами из Китая.