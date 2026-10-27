В Москве начали поэтапную реставрацию гостиницы «Пекин»

В этом корпусе отремонтируют кровлю, фасады и интерьеры, усилят конструкции и смонтируют современные инженерные системы. Закончить эту часть работ планируют в 2027 году. Затем гостиничные номера перенесут в отреставрированную часть здания, а специалисты перейдут к корпусу со стороны Садового кольца.