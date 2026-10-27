Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения новым штаммом COVID-19
Случаев заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 в России пока не зарегистрировали, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве заверили, что следят за ситуацией.
«Известия» со ссылкой на специалистов писали, что вариант коронавируса PJ.2.1, циркулирующий в Канаде, США и Европе, в ближайшее время может появиться в России «или уже распространяется в стране, но пока не идентифицирован». Этот штамм якобы обладает «более высокой способностью проникать в клетки человека» по сравнению с предыдущими штаммами, а также быстро накапливает новые мутации.
Впервые вариант PJ.2.1, относящийся к эволюционной линии «Омикрон», был выявлен в мае в Канаде. Роспотребнадзор подтвердил, что новый штамм «теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции». В ведомстве уточнили, что пока нет признаков того, что этот штамм протекает в более тяжелой форме.