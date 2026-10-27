Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заражения новым штаммом COVID-19

Впервые вариант PJ.2.1, относящийся к эволюционной линии «Омикрон», был выявлен в мае в Канаде. Роспотребнадзор подтвердил, что новый штамм «теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции». В ведомстве уточнили, что пока нет признаков того, что этот штамм протекает в более тяжелой форме.