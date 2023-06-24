Ростовские власти заявили о достаточном запасе топлива на нефтебазах

На всех нефтебазах в Ростовской области есть достаточный запас топлива, заявил замгубернатора региона Игорь Сорокин. Он уверяет, что перебоев с поставками не ожидается.

«АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме»,— заявил господин Сорокин (цитата по «РИА Новости»).

В Воронеже ранее произошел пожар на нефтебазе, причина пока неизвестна. В Воронежской и Московской областях, а также в Москве действует режим контртеррористической операции. Ограничения ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

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Лаура Кеффер