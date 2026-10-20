АвтоВАЗ прокомментировал данные о сокращении дилерской сети в Москве
АвтоВАЗ прокомментировал публикации в СМИ о сокращении числа дилеров в Москве и Московской области. В компании заявили, что дилерская сеть Lada в Москве перестраивается и обновляется.
С двумя новыми партнерами уже подписаны протоколы о сотрудничестве, еще несколько компаний заинтересованы в сотрудничестве, заявили в АвтоВАЗе. В компании пообещали сообщать об открытии новых дилерских центров, пишет «Интерфакс».
Информация о сворачивании дилерской сети, в частности, была опубликована на портале «Дром». Портал указывал, что список дилеров Lada в Московском регионе на официальном сайте автопроизводителя сократился с полутора десятков центров до шести.