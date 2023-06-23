«Единая Россия» выдвинула губернатора Александра Моора на перевыборы главы Тюменской области

Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло действующего губернатора Тюменской области Александра Моора для участия в выборах главы региона. Такое решение единогласно приняли 174 делегата на партийной конференции, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам секретаря регионального отделения партии Андрея Артюхова, делегаты выбирали из трех человек, предложенных Тюменским, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким региональными отделениями партии: участниками предварительного голосования стали губернатор Александр Моор и депутаты Тюменской областной думы Владимир Пушкарев и Владимир Фомин. Решение направят на утверждение президиуму генерального совета «Единой России».

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Ранее тюменское областное отделение КПРФ тайным голосованием выдвинуло на должность главы региона депутата облдумы от КПРФ Ивана Левченко. Кроме него о намерении участвовать в выборах заявлял глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. СМИ сообщали, что свою кандидатуру также может выдвинуть депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от ЛДПР Денис Садовников.

Предыдущие выборы губернатора Тюменской области проходили в 2018 году. Тогда Александр Моор набрал 65,86% — его поддержали 816,2 тыс. избирателей. Второе место занял депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев (ЛДПР) — 12,99% (161,6 тыс. голосов). За ним с небольшим отрывом следовал Иван Левченко (КПРФ) — 12,83% (159,8 тыс. голосов). В новых выборах участие примет вся «тюменская матрешка», включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Катерина Якушева, Екатеринбург