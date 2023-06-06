Денис Садовников из ЛДПР выдвинет кандидатуру на выборы губернатора Тюменской области

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от ЛДПР Денис Садовников выдвинет свою кандидатуру на выборы губернатора Тюменской области. Об этом со ссылкой на источник пишет 72.ru. Его кандидатуру согласуют на Высшем совете партии.

Денису Садовникову окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и РАНХиГС. В 2015 году участвовал в выборах губернатора Ямала. В 2016 году стал депутатом Тюменской областной думы, а в 2020 году стал депутатом заксобрания ЯНАО. Руководитель депутатской фракции ЛДПР.

Ранее о намерении участвовать в выборах губернатора Тюменской области заявлял глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. Кроме того, в мае действующий глава региона Александр Моор попросил президента Владимиром Путиным дать оценку его работе. Губернатор заявил, что для него это «очень важно», чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры. Глава государства пожелал Александру Моору удачи.

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