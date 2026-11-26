Топ-клубы АПЛ готовят судебные иски против «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхем» готовят судебные иски с требованием материальной компенсации от «Манчестер Сити», сообщает The Guardian. Клубы считают, что понесли убытки в период с 2009 по 2018 год, когда их конкурент допустил более сотни финансовых нарушений.
Издание пишет, что они воспользовались услугами юридической фирмы Wiggin. Неназванный источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что клубы в некоторой степени сотрудничают, но собираются подавать отдельные иски о возмещении ущерба. Кроме того, на компенсацию рассчитывает и лондонский «Арсенал».
По информации The Guardian, «Тоттенхем» будет требовать по меньшей мере 120 млн, так как клуб четыре раза остановился в шаге от попадания в Лигу чемпионов и потерял призовые от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в 2012 и 2014 годах соответственно были вторыми в чемпионате после «Сити» и также недополучили прибыль, а «Арсенал» не попал в 2017 году в Лигу чемпионов.
Ранее газета The Times сообщала, что каждый из клубов оценивает собственные убытки, связанные с нарушениями «Манчестер Сити» в суммы, превышающие 100 млн. При этом «с учетом процентов» эти цифры могли бы «значительно возрасти».
В сентябре 2026 года «Манчестер Сити» был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил АПЛ. Они были предъявлены в феврале 2023 года, то есть расследование продлилось более трех лет. «Сити» вменяют в том числе манипуляции доходами (маскировку вливаний владельцев под спонсорские выплаты), предоставление неполных сведений о выплатах игрокам и тренерам. Клубу грозят серьезные санкции, вплоть до снятия очков и понижения в классе. Менее вероятным считается вариант, при котором «Манчестер Сити» будет лишен завоеванных титулов.