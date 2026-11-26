В сентябре 2026 года «Манчестер Сити» был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил АПЛ. Они были предъявлены в феврале 2023 года, то есть расследование продлилось более трех лет. «Сити» вменяют в том числе манипуляции доходами (маскировку вливаний владельцев под спонсорские выплаты), предоставление неполных сведений о выплатах игрокам и тренерам. Клубу грозят серьезные санкции, вплоть до снятия очков и понижения в классе. Менее вероятным считается вариант, при котором «Манчестер Сити» будет лишен завоеванных титулов.