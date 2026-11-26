Инцидент произошел 17 ноября на Корпусной улице в Петроградском районе. Господин Левченко оставил Lamborghini у одного из домов, после чего зашел в магазин. Вернувшись, он продолжил поездку, а пропажу сумки с деньгами обнаружил только через 10 минут, когда приехал на паркинг. Тогда же блогер обратился в полицию и заявил о пропаже 13 млн 920 тыс. руб. По его словам, деньги исчезли в период с 20:00 до 21:00 мск.