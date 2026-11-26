В Санкт-Петербурге из припаркованной Lamborghini украли почти 14 млн руб
В Санкт-Петербурге из припаркованной Lamborghini украли почти 14 млн руб. Машина принадлежит автоблогеру Илье Левченко. В соцсетях он рассказал, что все произошло «за минуту», пока он отошел в магазин.
Инцидент произошел 17 ноября на Корпусной улице в Петроградском районе. Господин Левченко оставил Lamborghini у одного из домов, после чего зашел в магазин. Вернувшись, он продолжил поездку, а пропажу сумки с деньгами обнаружил только через 10 минут, когда приехал на паркинг. Тогда же блогер обратился в полицию и заявил о пропаже 13 млн 920 тыс. руб. По его словам, деньги исчезли в период с 20:00 до 21:00 мск.
Подозреваемого задержали 25 ноября — им оказался 46-летний гражданин Абхазии. Во время обыска у него обнаружили и изъяли 3 млн 355 тыс. руб. и $1,7 тыс. Ему вменяют п.«б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, он мог действовать вместе с сообщником — тем вечером они подъехали к Lamborghini на самокатах.
По словам самого господина Левченко, камеры показали, как мужчина в маске, капюшоне и перчатках ждал, пока он выйдет из машины. «Стекло не разбито, я машину закрыл. Как только я заглушил машину, он подсел мне под заднее правое колесо», — рассказал блогер в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По его словам, злоумышленник дернул ручку двери в момент, когда он выходил.