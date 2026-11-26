В Госдуме предложили расширить основания для лишения вида на жительство
Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Юрием Афониным внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, расширяющий перечень статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за нарушение которых предусмотрено лишение вида на жительство или разрешения на временное проживание. Число необходимых для такой санкции правонарушений при этом предлагается увеличить до пяти.
Сейчас основаниями для лишения ВНЖ или вида на жительство считаются правонарушения, связанные с посягательством на общественный порядок и безопасность, нарушением режима пребывания или порядка трудовой деятельности, незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров. В течение года достаточно двух правонарушений из перечня, чтобы иностранца могли лишить ВНЖ или разрешения на временное проживание.
Авторы законопроекта предлагают поднять этот порог до пяти штрафов в течение года, но учитывать все статьи КоАП. При принятии решения о лишении ВНЖ будут учитывать характер правонарушений, обстоятельства их совершения, семейное положение иностранца и срок его пребывания на территории России, указано в пояснительной записке.
По замыслу разработчиков инициативы, это позволит «снизить число правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в том числе в сфере правил дорожного движения». Они указывают, что подобные меры действуют, например, в Белоруссии.