Сейчас основаниями для лишения ВНЖ или вида на жительство считаются правонарушения, связанные с посягательством на общественный порядок и безопасность, нарушением режима пребывания или порядка трудовой деятельности, незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров. В течение года достаточно двух правонарушений из перечня, чтобы иностранца могли лишить ВНЖ или разрешения на временное проживание.