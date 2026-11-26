Обратной стороной растущего зернового экспорта через Каспий стало резкое увеличение стоимости фрахта судов. Еще в сентябре 2026 года ставки выросли в 2,3–2,4 раза в годовом выражении в свете ограниченного предложения, увеличения издержек и обмеления Волги (суда «река—море» удается грузить только на 70–80%). В конце октября этого года стоимость морских перевозок зерна партиями по 3–5 тонн по Каспию в Иран, по данным Argus, достигла максимальных значений с 2022 года. Ставки фрахта из Астрахани в порты Ирана за месяц выросли со $105–108 до $125–130 за тонну, из Махачкалы — с $70–75 до $110 за тонну.