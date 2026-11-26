Пшеница засыпает Каспий
Урожай зерновых из России начал экспортироваться через Казахстан
Экспортеры российского зерна начали поставлять пшеницу, кукурузу и ячмень в Иран из портов Северного Казахстана. Это происходит в условиях роста значимости поставок через Каспийское море. В этом сезоне на этот коридор пока приходится 5–10% российского зернового экспорта, в то время как годом ранее доля была нулевой.
Российское зерно начало перенаправляться в порты Казахстана для обеспечения поставок по Каспийскому морю, следует из материалов агентства Argus. Поставки из портов северной части Казахстана осуществляются в Иран, сообщил “Ъ” гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В первую очередь речь, по его словам, идет о кукурузе и в меньшей степени — о ячмене и пшенице. Совокупно за сезон через этот экспортный коридор может быть перевезено несколько десятков тысяч тонн, отмечает эксперт.
Российские экспортеры сейчас обращают внимание на порты Актау, говорит глава «РусИранЭкспо» Александр Шаров. Сделки, по его словам, могут происходить в рамках обмена. Компании сдают свое зерно на севере Казахстана, а из портов Актау вместо него отправляется казахское. «Нормальная рабочая схема, которая может не только по нефти работать, но и по зерновым»,— объясняет эксперт. Сухогрузов в Каспийском море, по словам господина Шарова, становится больше: в прошлом году работали 200, в этом уже 350.
Переориентация части зерновых грузов на порты Северного Казахстана началась в условиях резкого роста значимости Каспия для экспортеров. Это происходит в свете массового вывода из строя инфраструктуры и ограничения судоходства в портах Азово-Черноморского бассейна. В июле—октябре 2026 года (первые четыре месяца сельхозгода) через эти порты было отгружено только 4,2 млн тонн зерна, в 4,7 раза меньше, чем годом ранее, говорят в компании «Рексофт Консалтинг».
Доля портов Каспия в экспорте пшеницы, согласно данным аналитического центра «Русагротранса», за год выросла с нуля до 5,7% в июле—октябре 2026 года. В общем зерновом экспорте показатель, как следует из данных участников рынка, мог достигнуть 9–10%.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что только в октябре через порты Астрахань, Оля и Махачкала было отправлено за рубеж 0,9 млн тонн зерна — втрое больше, чем годом ранее.
Господин Сизов напоминает, что в 2025 году поставки в Иран российского урожая осуществлялись преимущественно через Черное море и Персидский залив, что в этом году стало затруднительно. Переориентация на каспийский экспортный коридор позволяет увеличивать вывоз за рубеж зерна из Поволжья.
Обратной стороной растущего зернового экспорта через Каспий стало резкое увеличение стоимости фрахта судов. Еще в сентябре 2026 года ставки выросли в 2,3–2,4 раза в годовом выражении в свете ограниченного предложения, увеличения издержек и обмеления Волги (суда «река—море» удается грузить только на 70–80%). В конце октября этого года стоимость морских перевозок зерна партиями по 3–5 тонн по Каспию в Иран, по данным Argus, достигла максимальных значений с 2022 года. Ставки фрахта из Астрахани в порты Ирана за месяц выросли со $105–108 до $125–130 за тонну, из Махачкалы — с $70–75 до $110 за тонну.
Переориентацию части экспортеров на Северный Казахстан Дмитрий Рылько связывает как раз с более низкой стоимостью фрахта в портах соседней страны. Речь, по его словам, может идти о разнице в десятки процентов. Согласно Argus, отправка зерна из Актау в порты Ирана в конце октября стоила в среднем $90 за тонну. Значение, с одной стороны, за месяц выросло на 50–60%, с другой — оно на 18–30% ниже стоимости транспортировки из Астрахани или Махачкалы.
Дмитрий Рылько говорит, что стоимость фрахта на Каспии достигла исторически высокого уровня. Но период активного роста завершился: в последние две недели ставки не растут или даже немного снижаются.
Это может быть связано с сезонным фактором. С ноября, по словам Андрея Сизова, объем поставок через Каспийское море начал снижаться из-за остановки навигации на Волге. В ближайшие недели может замерзнуть и акватория северной части Каспия, что существенно усложнит судоходство. Зимой Иран, по его словам, получает зерно в том числе из стран Латинской Америки. Продовольственные и гуманитарные грузы могут отправляться по Персидскому заливу, несмотря на блокаду, напоминает эксперт.