Так, защищающая господина Цимбаева Мария Зазирная сказала, что он «причастен к покушению на убийство Ревзина и тем более к убийству Пономаренко еще в меньшей степени, чем он причастен к убийству Джона Кеннеди, Владислава Листьева или Михаила Круга», а оглашенный обвинением мотив, на ее взгляд, не выдерживает критики, так как названные обвинением фирмы иски к господину Цимбаеву никогда не подавали. Защитник Олега Рамазанова Руслан Хасанов заверил, что его подзащитный «взрослый человек и ни в каких преступлениях не участвовал». «В ваших руках весы правосудия. Нельзя допустить, чтобы невиновные оказались за решеткой»,— поддержал его второй адвокат бизнесмена Сергей Леонов. Аналогичную позицию о невиновности высказали адвокаты других фигурантов. Так, защитник Петра Тимошенко Виктор Леванов заметил, что его клиент действительно был знаком с рядом лиц, названных прокурором, однако ни желания, ни мотива совершать преступления из корыстной заинтересованности у него не было. По словам адвоката, в то время господин Тимошенко имел собственный бизнес и не нуждался в деньгах, а суммы, которые он якобы получал за преступления, были «ничтожно малы» для него.