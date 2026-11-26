Слишком мало, чтобы убивать
Обвиняемые в заказных покушениях не согласились с гонораром, установленным следствием
Пушкинский горсуд Подмосковья 25 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела совладельца универмага «Московский» миллиардера Валерия Цимбаева, а также соучастников банды спецназовцев, промышлявшей заказными убийствами. По версии СКР, ее услугами и воспользовался бизнесмен. Всего в деле, по которому проходят пять фигурантов, речь идет об 11 убийствах и 4 покушениях 20-летней давности. Свою вину никто из них не признал, а защита заявила о непричастности подсудимых к преступлениям.
Прокурор Мария Семененко (известна участием в целом ряде громких процессов, в том числе об убийстве политика Бориса Немцова) изложила присяжным фабулу предъявленного подсудимым обвинения. Бизнесменам Валерию Цимбаеву и Олегу Рамазанову, бывшему спецназовцу Олегу Токареву, а также Петру Тимошенко и Арсену Муидову в зависимости от роли вменяют в вину подстрекательство и пособничество в убийствах и покушениях, исполнение этих преступлений, совершенное организованной группой по найму, а также сопряженное с похищениями. Всего в деле говорится об убийстве 11 человек и покушениях на еще 4.
По словам госпожи Семененко, Олег Токарев и Петр Тимошенко входили в банду, созданную еще в 1998 году Павлом Христевым и бывшим начальником СОБР ГУ МВД по Центральному федеральному округу Артуром Козловым. Последний, как ранее писал “Ъ”, погиб в ДТП в 2006 году, а дело господина Христева и 11 его предполагаемых соучастников, обвиняемых в 15 убийствах и 7 покушениях, слушается во 2-м Западном окружном военном суде. Именно они, по версии следствия, и поставили на поток убийства, принимая заказы. «Любыми средствами нужно было добиться поставленной цели»,— сказала прокурор.
Одним из центральных эпизодов дела является совершенное бандой, как считает обвинение, по заказу миллиардера Валерия Цимбаева покушение на председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.
Последнего в то время гендиректор и акционер универмага «Московский» заподозрил в рейдерском захвате универмага, а именно в инициировании против него процессов в арбитраже от компаний «Стэпи» и «Юниверсо», которые стали оспаривать его право на акции. Для того чтобы избавиться от оппонента, господин Цимбаев, как сказала прокурор, обратился к своему знакомому Олегу Рамазанову, пообещав, что тот сможет ежемесячно собирать с части субарендаторов помещений универмага плату. Тот, в свою очередь, вышел на сотрудника МВД Андрея Яхнева, которому предложил $35 тыс. в месяц. $10 тыс. посредник решил оставлять себе, а остальное платить исполнителям. Их милиционер нашел, обратившись к господину Христеву.
Первое покушение, совершенное 11 апреля 2003 года у дома жертвы на Старой Басманной улице, оказалось неудачным: по ошибке Павел Христев расстрелял из пистолета главу компании «Евротрансгаз» Тимофея Пономаренко. «Его водителю Виталию Алленых, который погнался за стрелявшим, повезло — он был только ранен»,— сказала гособвинитель. По ее словам, второе покушение 16 мая, в ходе которого роль киллера взял на себя другой участник банды, оказалось более успешным: господин Ревзин был ранен в плечо, но его водитель смог вывезти шефа из-под огня. «Ему опять повезло»,— сказала прокурор. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший надолго уехал за границу и прекратил суды. Участникам банды выплатили вознаграждение в размере $70 тыс. Стоит отметить, что господин Ревзин умер в 2017 году. Потерпевшими по делу были признаны его вдова и дочь, заявившие к подсудимым многомилионные иски. Также не дожил до процесса и Виталий Алленов.
По словам прокурора, летом 2003 года подсудимый Рамазанов выступил заказчиком убийства предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова и имевшего богатое криминальное прошлое Магомеда Гаджиева. По версии обвинения, господин Бурчаков подозревал господина Рамазанова в исчезновении своего земляка Османова в 1997 году. А с господином Гаджиевым Олег Рамазанов якобы не хотел делиться доходами от сдачи в субаренду площадей «Московского». Господин Гаджиев, как сообщила прокурор, претендовал на долю доходов от аренды, так как в свое время именно он познакомил господ Рамазанова и Цимбаева. Однако при подготовке покушения на господина Гаджиева произошла ошибка.
Тот же самый участник банды, боец СОБР «Рысь» МВД Сергей Анисимов, который перепутал господина Пономаренко с господином Ревзиным и дал сигнал господину Христеву стрелять, при новом нападении вновь обознался.
В итоге вместо Магомеда Гаджиева у его дома на Ленинском проспекте 15 июля 2023 года застрелили бизнесмена Кирилла Андреева. Пирмагомеда Бурчакова же убили 27 июля: подельники изготовили бомбу, которую вмонтировали в обшивку двери автомобиля Volkswagen Passat, припаркованного во дворе дома на Каширском шоссе рядом с Saab жертвы. Когда он стал садиться в авто, раздался взрыв, унесший его жизнь. К убийству же господина Гаджиева соучастники вернулись спустя пару месяцев. При этом, по данным обвинения, улетевший в командировку боец спецназа Яхнев, принимавший заказы на убийство, попросил вместо него своего знакомого Арсена Муидова получить у господина Рамазанова информацию о жертве и $25 тыс. на исполнение преступления.
Магомед Гаджиев был застрелен 16 октября 2003 года в здании спорткомплекса Олимпийской деревни после игры в футбол. В этом случае подсудимый Токарев со вторым пистолетом «страховал» киллера, сказала прокурор. Также, по ее словам, бывший сотрудник МВД был задействован в убийстве совладельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова и его подруги-бухгалтера Елены Меллер. Его заказал скрывшийся от следствия администратор рынка Самир Дадашев, пытавшийся взять его под контроль. В сентябре 2004 года жертв похитили и задушили, а тела утопили в водоеме. За это преступление участники банды спецназовцев получили $100 тыс. Кроме того, гособвинитель назвала господина Токарева участником покушения в октябре 2004 года на бизнесмена Мусаева и его знакомых братьев Али и Азалиса Керимовых, ехавших вместе с ним в машине. Однако взрыв установленной на дороге в деревню Трубачеевка Одинцовского района Подмосковья бомбы не причинил им вреда, так как машина была бронированной.
Подсудимый Петр Тимошенко, по словам прокурора, являлся соучастником убийства в 1999–2002 годах неких Шемякина, Турченкова, Савицкого, а также основателя фирмы по изготовлению матрасов ОАО «Консул» Владимира Клюева. Последнего за $80 тыс. заказала гендиректор его же фирмы Ирина Егорова, стремившаяся захватить бизнес. Все жертвы были похищены и задушены. При их похищении участники банды имитировали реальные задержания, часть из них использовали поддельные удостоверения сотрудников милиции, сказала госпожа Семененко. Ее коллега Виктория Шевченко призвала присяжных «не делать поспешных выводов» и в итоге вынести «справедливое решение».
Адвокаты всех подсудимых заявили, что их подзащитные не причастны к инкриминируемым им преступлениям.
Так, защищающая господина Цимбаева Мария Зазирная сказала, что он «причастен к покушению на убийство Ревзина и тем более к убийству Пономаренко еще в меньшей степени, чем он причастен к убийству Джона Кеннеди, Владислава Листьева или Михаила Круга», а оглашенный обвинением мотив, на ее взгляд, не выдерживает критики, так как названные обвинением фирмы иски к господину Цимбаеву никогда не подавали. Защитник Олега Рамазанова Руслан Хасанов заверил, что его подзащитный «взрослый человек и ни в каких преступлениях не участвовал». «В ваших руках весы правосудия. Нельзя допустить, чтобы невиновные оказались за решеткой»,— поддержал его второй адвокат бизнесмена Сергей Леонов. Аналогичную позицию о невиновности высказали адвокаты других фигурантов. Так, защитник Петра Тимошенко Виктор Леванов заметил, что его клиент действительно был знаком с рядом лиц, названных прокурором, однако ни желания, ни мотива совершать преступления из корыстной заинтересованности у него не было. По словам адвоката, в то время господин Тимошенко имел собственный бизнес и не нуждался в деньгах, а суммы, которые он якобы получал за преступления, были «ничтожно малы» для него.