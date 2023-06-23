Главные новости за 19-23 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Регионы Средней и Нижней Волги оказались ближе к концу всероссийского рейтинга доходов населения. Лучше всего дело обстоит в Волгоградской области — 51 место из 85 возможных. На 63 месте расположилась Саратовская область, 65 — Пензенская, 68 — Астраханская.

«Локомотив-Пенза» впервые стала чемпионом России по регби.

Саратовский ТРЦ «Триумф Молл» купит московская компания. Начальная цена лота составила 3,8 млрд руб. Кроме долей ИИК, в лот также входили права требования «Сбера» к компании на сумму 4,1 млрд руб.

Определен подрядчик для строительства центра «Мир» в «Парке покорителей космоса» за 4,2 млрд руб. Победителем конкурса комиссия объявила московскую фирму ООО «Велес-строй».

Волгоградский суд обязал чиновников изолировать агрессивных бездомных собак. Прокуратура выяснила: МБУ «Северное» не имеет достаточных ресурсов для размещения агрессивных животных, которые не могут быть возвращены на улицу. В результате такие собаки снова попадают в городскую среду, создавая опасность для населения.

В Саратовской области приняли закон о запрете заниматься бизнесом для руководителей госмедучреждений. Разговор шел несколько лет. Решение созрело после прямого поручения спикера Госдумы Вячеслава Володина — через неделю законопроект оказался в регпарламерте. Несмотря на то, что господин Володин говорил только о медицинском бизнесе, главврачам и их замам запретили иметь любой.

Китайский завод на советском «Химпроме» под Волгоградом построят за 114 млрд руб. Соглашение подписали на ПМЭФ. Финансировать будут заемными средствами Газпромбанка. Выпускать планируют сложные пластики и полимерные компоненты. «Якорным» производством станет метаноловый завод. Продукцию нового предприятия предполагают сбывать на Восток — преимущественно в Китай и Индию.

Пензенских гордепов предложили лишать мандатов за прогулы.

В Кузнецке Пензенской области эвакуированным из новых регионов планируют дать жилье и работу.

Бывшего председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района Саратовской области Ивана Кононенко обвиняют в злоупотреблении полномочиями. После череды обращений местных жителей к главе СКР Александру Бастрыкину в саратовском ведомстве начали регулярно сообщать о предъявлении обвинений бывшим чиновникам районного и областного уровней.

Саратовские чиновники попали под следствие за контракт со структурой ФСИН. Без аукциона заключили четыре договора на ремонт школы.

Иски саратовского правительства могут привести к появлению новых обманутых дольщиков. По поручению губернатора Романа Бусаргина региональный минстрой подал девять исков к администрациям, выдавшим разрешения на возведение многоквартирных домов без социальной инфраструктуры.

Проект логистического комплекса в Ленинском районе Саратова общей площадью 100 тыс. кв. м кажется удачным и властям, и экспертам. Соглашение о его строительстве подписали на ПМЭФ. Специалисты предполагают: туда могут зайти X5 Group, ПАО «Магнит» и маркетплейсы. Ожидается, что реализация даст региону больше тысячи рабочих мест.

Выборы в гордуму Волгограда назначили на 10 сентября.

Саратовские бизнесмены смогут без торгов арендовать землю под обрабатывающее производство.

В Астрахани историческое здание приобрела фирма из Петербурга.

И о председателя расположенного в Саратове кассационного суда стал Сергей Сундуков. До этого пост занимал Николай Подкопаев. Он возглавил Верховный суд ДНР.

В Саратовской области приняли закон о сдаче аварийных памятников за рубль в год — арендуя, инвестор обязуется восстановить. Эксперты отмечают: из-за забюрократизованности системы регион теряет инвесторов. Новый закон, полагают специалисты, не сильно улучшит ситуацию, но лучше хоть какие-то шаги, чем никаких.

Волгоградский суд признал нарушающим конкуренцию выбор чиновниками регионального мусорного оператора.

Осужденный за миллиардное мошенничество с деньгами саратовских дольщиков Алексей Абасов может ответить имуществом.

Волгоградский металлкомбинат «Красный Октябрь» ушел с молотка. Покупатель — АО «Корпорация Красный Октябрь».

Астраханский губернатор теперь может увольнять глав муниципалитетов. Для предупреждения, выговора или увольнения потребуются обоснования от кабмина, руководство которого назначает глава региона.

Платные парковки могут появиться в Волгограде этой осенью. Необходимые нормативные документы синхронно подготовили на региональном и областном уровнях.

Саратовский губернатор получил представление за плохой контроль за мигрантами.

В Пензенской области с начала года завели семь дел о дискредитации ВС РФ.

Дарья Васенина